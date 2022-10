Bigg Boss dénonce Shalin Bhanot pour sa demande de poulet et lui demande d’arrêter de “jouer à l’audition ki”

Depuis que Gautam Vig a échangé samedi le poste de capitaine de la maison Bigg Boss 16 avec la ration de toute la maison, les autres concurrents ont été furieux de colère. Sajid Khan a même abusé de l’acteur Saath Nibhaana Saathiya 2, lui a montré son majeur et a fait des remarques grossières à la mère de Vig. Les internautes ont exprimé leur mécontentement face au comportement du cinéaste sur les réseaux sociaux.

Dans l’épisode du dimanche, Bigg Boss lui-même a scolarisé Shalin Bhanot car ce dernier exigeait constamment du poulet sur son micro. Bigg Boss, le chef suprême de la maison, a appelé Shalin dans la salle des confessions et lui a demandé d’arrêter son “audition de ki par intérim”.

Au cours de l’épisode, on a entendu Shalin dire au micro : “Bigg Boss, aap confirm karenge ki aap chicken bhej rahe hain ki nahi ? Chicken toh chahiye hi hoga (Bigg Boss, allez-vous confirmer si vous envoyez mon poulet ? Je le ferais en avoir besoin.)” Shalin a été appelé à l’intérieur de la salle de confession, tandis que les autres candidats l’ont entendu et l’ont vu sur l’écran de télévision à l’intérieur de la maison.





La voix de Bigg Boss a alors dit: “Shalin jab aap ko is ghar mein ek hi cheez se lena dena hai jo hai aapka 150 gram chicken. Aap ke saamne rakha hai. Toh ab aap yeh chicken lekar jaa sakte hai aur apni intérim ki audition band kar sakte hai (puisqu’une seule chose compte pour vous dans cette maison qui est vos 150 grammes de poulet. Il est gardé devant vous, vous pouvez le prendre et pouvez arrêter avec votre audition pour jouer).”

Outre Gautam, Sajid et Shalin, les autres concurrents enfermés dans Bigg Boss 16 sont Soundarya Sharma, MC Stan, Abdu Rozik, Nimrit Kaur Ahluwalia, Shiv Thakare, Priyanka Chahar Choudhary, Gori Nagori et Tina Datta, entre autres. Sreejita De et Manya Singh ont été expulsées de l’émission animée par Salman Khan.