Bigg Boss 17 : Yeh Rishta Kya Kehlata Hai, la star Jay Soni, fera-t-elle partie de l’émission de Salman Khan ?

Grand Patron 17 est l’émission de téléréalité la plus attendue du moment. Il retient toute l’attention avant même le début du spectacle. Chaque année, nous attendons tous le spectacle avec impatience et cette année aussi, tout le monde souhaite que le spectacle commence bientôt. Eh bien, il ne reste plus que 13 jours pour que le spectacle commence. Oui, le spectacle devrait commencer le 15 octobre. Les promos du spectacle sont déjà sorties et on parle beaucoup du thème. Conformément à la promo, cette année, nous verrons les Dil, Dimaag et Dum de Bigg Boss.

Il traitera tous les candidats différemment cette année. De nombreux noms de célébrités ont été évoqués et pourraient faire partie du spectacle cette année. Selon les rapports, cette année, il y aura le thème des célibataires contre les couples.

Les concurrents de Bigg Boss 17

Ainsi, Ankita Lokhande-Vicky Jain, Aishwarya Sharma-Neil Bhatt, Kanwar Dhillon-Alice Kaushik se seraient approchées parmi les couples. Récemment, il a été rapporté que Kanwar participait seul et non avec Alice. Parmi les célibataires, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand, Vivian Dsena ont été approchés.

Jay Soni entrera-t-il dans Bigg Boss 17 ?

Maintenant, un nouveau est apparu parmi les célibataires. Selon les rapports, Jay Soni, qui a récemment été vu comme Abhinav Sharma dans Ouais Rishta Kya Kehlata Hai a également été approché pour y participer. Jay s’est également vu proposer la série plus tôt, mais il n’a jamais dit oui à aucune des saisons.

Cependant, Jay a souvent dit qu’il voudrait seulement faire une émission de téléréalité comme Khatron Ke Khiladi. Il n’est toujours pas confirmé si Jay fera Bigg Boss 17 ou non. Il n’a également fait aucune déclaration à ce sujet.

Regardez la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17 :

Cette année, nous ne verrons peut-être pas Salman Khan animer toute la saison. Il aura des promotions sur Tiger 3 cette fois-là et il commencera également son nouveau film avec Karan Johar et par conséquent, il ne sera pas disponible pour Grand patron 17.