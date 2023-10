Avec tant de drames qui se déroulent dans le Grand Patron 17 house, les épisodes du Weekend Ka Vaar avec Salman Khan sont d’autant plus divertissants. Au cours de la deuxième semaine de Bigg Boss 17, d’importants combats et disputes ont eu lieu à l’intérieur de la maison. Les fans ont déjà choisi leurs candidats préférés et la guerre des fans a commencé sur les réseaux sociaux. Il est maintenant temps pour le deuxième week-end de Ka Vaar avec Salman Khan. Cette semaine, Ankita Lokhande et Vicky JainLa relation de est restée le sujet de discussion et au cours du week-end ka vaar, Salman Khan va aborder le sujet.

Week-end Ka Vaar : Salman Khan expose le jeu de Vicky Jain

Dans la dernière promo de Bigg Boss 17, nous voyons que Salman Khan arrête Abhishek Kumar pour avoir déclenché Mannara Chopra en la comparant à Parineeti Chopra. Salman Khan critique Abhishek Kumar pour son comportement et dit qu’il serait critiqué dans le monde extérieur pour son comportement. Ensuite, Salman Khan parle de Vicky Jain et Ankita Lokhande. Il déclare qu’Ankita a toujours joué un rôle principal dans les émissions de télévision, mais qu’à l’intérieur de la maison, elle perd son individualité. Salman Khan révèle alors que Vicky Jain a demandé à Khanzaadi de se battre avec Ankita Lokhande. Cette dernière est en larmes en entendant cela et reste sans voix. Il essaie alors de se défendre en disant qu’il plaisantait mais Salman Khan le coupe entre les deux. Il semble que Salman Khan ne soit pas d’humeur à épargner qui que ce soit cette fois-ci.

Dans l’épisode de demain, nous verrons deux candidats wildcard entrer dans la maison Bigg Boss 17. On s’attend à ce que tous deux amènent un dhamaka majeur à l’intérieur de la maison. Les concurrents sont encore en train de s’habituer à la maison et ces deux entrées wildcard sont déjà là pour les bousculer. C’est déjà partout dans l’actualité du divertissement.