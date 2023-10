Grand Patron 17 créé le 15 octobre et comme chaque saison, le Week-end Ka Vaar avec Salman Khan, sont spéciaux. Le Tigre 3 La star apparaîtra cette fois vendredi et samedi pour remettre un bulletin de notes aux candidats. Il apprécie ceux qui ont bien fait tout en claque et guide ceux qui sont sur la mauvaise voie. Ce week-end Ka Vaar, Vicky Jain et Abhishek Kumar serait à l’honneur. Nous verrons également le trio Khan-tastic de Salman Khan, Sohail Khan et Arbaaz Khan sur la scène. Voici ce que vous pouvez attendre de ce week-end Ka Vaar. Continuer à lire.

Salman Khan interviendra dans le drame de Vicky Jain-Ankita Lokhande

Dans les dernières promos de Bigg Boss 17, nous voyons d’abord Salman Khan s’en prendre à Abhishek Kumar. Ce dernier est sous le feu des projecteurs en raison de son comportement envers Mannara Chopra. Abhishek Kumar a tenté de déclencher Mannara Chopra en comparant son apparence à celle de Parineeti Chopra. Mannara est la cousine de Parineeti et Priyanka Chopra. Une bagarre a eu lieu car Mannara a clairement mentionné dans le passé qu’elle ne voulait pas parler de sa famille à l’intérieur de la grande maison. Salman Khan critique Abhishek Kumar pour ses pitreries. Plus tard, nous voyons Salman Khan discuter de la relation entre Vicky Jain et Ankita Lokhande. Dernièrement, Vicky Jain a été très irritée contre Ankita et a également fait des commentaires méchants. C’est partout dans l’actualité du divertissement. Salman Khan en discute et interroge Vicky Jain sur les commentaires faits. Ankita Lokhande est en larmes et dit qu’elle a peur de parler de quoi que ce soit avec Vicky car il ne fait que la blâmer.

Découvrez la promo Bigg Boss 17 ci-dessous

Salman Khan, Sohail Khan, les moments de comédie d’Arbaaz Khan

En dehors de ce drame sous haute tension, nous verrons également des moments amusants. Arbaaz Khan et Sohail Khan vont rejoindre Salman Khan dans la maison Bigg Boss 17 pour discuter de tout le drame qui se déroule dans la série. Bien sûr, les frères Khan étant sous un même toit, de nombreuses comédies sont attendues. Chaque fois que Sohail, Arbaaz et Salman Khan sont apparus ensemble, ils ont été une émeute de rire.

Voici une vidéo de Bigg Boss 17 :

Entrées Wild Card

En attendant, le moment est également venu d’accueillir les inscriptions wildcard. Udaariyan acteur Samart Jurel va entrer dans la maison et on s’attend à ce que son entrée agite Abhishek Kumar. Samarth prétend qu’il est en couple avec Isha Malviya. Manasvi Mamgai est également un concurrent wild card.