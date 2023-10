Bigg Boss 17 : Vicky Jain fait une analyse choquante de la relation entre Neil Bhatt et Aishwarya Sharma

Grand Patron 17 a commencé et lentement le rythme du spectacle augmente. Grand chef a plusieurs visages connus dont certains incluent Ankita Lokhande, Vicky Jain, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt. Désormais, ils se connaissent tous les quatre dans le monde réel et sont amis. Mais, à l’intérieur de la maison Bigg Boss, Vicky a commenté Neil Aishwarya et cela a envoyé une onde de choc dans l’industrie.

Les déclarations choquantes de Vicky Jain sur la relation entre Neil Bhatt et Aishwarya Sharma

Ce soir, nous avons vu Vicky Jain parler de la relation entre Neil et Aishwarya. Neil, selon Vicky, est coincé dans la relation. Il était également contrarié par le fait qu’ils s’appelaient constamment bache. Neil appelle affectueusement Aishwarya comme Bacche. C’est comme un surnom qu’il lui a donné. Cependant, Vicky estime que Neil prend trop soin d’Aishwarya. Il dit que ça n’a pas l’air bien d’être un adulte. Cette conversation a lieu entre Munawar Faruqui et Vicky.

En fait, Bigg Boss a demandé à Vicky si la date de thérapie aiderait Neil Bhatt et Aishwarya Sharma de quelque manière que ce soit. Il dit non mais ajoute qu’avec le temps, ils comprendront probablement mieux les choses. Ce n’est pas ça, même hier soir, Vicky a commenté le mariage d’Aishwarya Sharma et Neil Bhatt. On l’a vu dire à Abhishek que Neil était coincé dans la relation. Vicky a fait allusion au fait qu’Aishwarya Sharma maîtrisait Neil et sa personnalité.

Dans le précédent épisode de Bigg Boss, Vicky avait apparemment exprimé ses doutes sur le mariage entre Neil et Aishwarya. Il se trouve qu’Abhishek a dit à Vicky qu’il préférait son couple avec Ankita Lokhande à celui de Neil et Aishwarya. Vicky lui dit que Neil est coincé et qu’Aishwarya est une fille bien. Cependant, être en couple ne devrait pas signifier qu’ils doivent contrôler. Il dit que Neil a aussi ses opinions et ses choix. Même aujourd’hui, on l’a entendu dire à son colocataire Munawar Faruqui que Neil en tant qu’individu est intéressant, mais quand Aishwarya entre en scène, sa personnalité est discrète.

Ses propos ont provoqué une onde de choc parmi les internautes. Certains internautes ont également critiqué Vicky pour ses commentaires disant que même lui devenait tout pâteux et appelait Ankita, bébé. Certains ont prédit que Neil et Aishwarya perdraient bientôt leur sang-froid envers Vicky et le gifleraient. Qu’en pensez-vous? Salman Khan va-t-il réprimander Vicky pour ses commentaires ?