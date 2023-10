Grand Patron 17: Vicky Jain semble extrêmement frustré et en colère contre Ankita Lokhande après avoir exprimé sa déception face à son comportement consistant à lui demander d’être juste avec elle. Le ton de Vicky était extrêmement aigu et Ankita gérait la situation très calmement. Et cette dispute ressemblait à toutes les disputes entre mari et femme. Mais le ton de Vicky dans son argument n’était pas tous apprécié, et les fans s’en prennent fortement au mari star et le qualifient d’effrayant.

Découvrez les réactions des téléspectateurs face à Vicky criant avec colère après Ankita, et elle est calme et posée. Ils appellent cela un grand drapeau rouge.

De mon côté pov, je pense que les couples ne devraient pas aller voir le grand patron parce qu’il y a trop de disputes et de disputes si l’on voit quelque chose qu’il n’aime pas. c’est triste quand la relation heureuse se dégrade ! Reste forte Ankita #AnkitaLokhande #BigBoss17 pic.twitter.com/nvSVuGLLTI ????? ? (@11eleven_4us) 20 octobre 2023

Je suis désolé mais c’est effrayant de voir à quel point Vicky hurle et allume la pauvre fille. reste fort #AnkitaLokhande.. RESTE FORT ?#BB17 #BiggBoss17 pic.twitter.com/0WTJixALpF Rachit (@rachitmehra_2) 20 octobre 2023

Ce n’est pas ainsi que tu devrais traiter ta femme ? Vicky, tu es passée de 1 à -10 000 dans ma liste juste à cause de ça#MunawarFaruqi #MannaraChopra #AnkitaLokhande #BiggBoss17 pic.twitter.com/00qsKrBMzy Van (Ère de la galerie ?) (@_VanMiho_) 20 octobre 2023

Plus tard, après la dispute, on a pu voir comment Munawar Faruqui est allé parler à Ankita et l’a calmée. Les téléspectateurs apprécient le lien qu’ils ont créé en quelques jours.

D’un autre côté, il y a un énorme débat en cours sur la façon dont Ankita et Grand chef lui-même ne laisse pas Vicky jouer son jeu et prétend qu’il a beaucoup de potentiel. Il sera intéressant de voir si Vicky domine Ankita dans le jeu. Restez à l’écoute avec nous pour plus d’actualités sur le divertissement.