Préparez-vous pour un week-end explosif ka Vaar dans Bigg Boss 17 alors que le duo dynamique, Tiger Shroff et Kriti Sanon, se préparent à faire tomber la maison avec leur présence électrisante. Ce week-end, la maison Bigg Boss est sur le point d’assister à un tout nouveau niveau. d’excitation alors que ces deux puissances de Bollywood entrent sous les projecteurs. Connus pour leurs incroyables mouvements de danse, leurs performances pleines d’action et leur énergie contagieuse, Tiger et Kriti sont prêts à faire groover les colocataires et les téléspectateurs sur leurs rythmes. Avec leurs personnalités charismatiques et leur pouvoir de star, Tiger et Kriti non seulement divertiront mais mettront également au défi les concurrents avec des tâches et des jeux passionnants. Leur visite promet d’être une montagne russe d’émotions, de drames et de surprises qui garderont tout le monde en haleine. Les fans de Bigg Boss et les passionnés de Bollywood attendent avec impatience cet épisode plein de puissance, car il garantit des moments inoubliables. et des divertissements inoubliables. Des spectacles de danse à couper le souffle aux conversations franches, Tiger et Kriti ne ménageront aucun effort pour faire de ce week-end ka Vaar un moment inoubliable.