Bigg Boss 17 : Shraddha Arya vient-il de confirmer la participation d’Ankita Lokhande à l’émission Salman Khan ?

Grand Patron 17 reçoit déjà tout l’amour du public. Il ne reste que 10 jours avant le début du spectacle et tout le monde est très excité par le spectacle. Les promos de l’émission ont été assez intéressantes. Selon les promos, tous les participants à l’émission bénéficieront de traitements différents de la part de Bigg Boss. Il y aura la section Dil, Dimaag et Dum qui proposera différents traitements et différents défis pour chaque participant.

La liste des candidats, selon les rumeurs, circule déjà sur Internet. Un nom qui revient constamment est Ankita Lokhande. On dit qu’elle est la participante confirmée à l’émission et, selon les informations, elle entrera avec son mari, Vicky Jain.

Shraddha Arya confirme la participation d’Ankita Lokhande ?

Bien qu’il n’y ait toujours pas de confirmation, il semble que le meilleur ami d’Ankita, Shraddha Arya, l’ait confirmé. Récemment, alors qu’elle parlait aux paparazzi, on a demandé à Shraddha ce qu’elle dirait à propos de sa meilleure amie faisant le travail de Salman Khan. Grand Patron 17.

Shraddha a envoyé ses meilleurs vœux à son amie, ce qui a donné une confirmation à ses fans. L’actrice de Kundali Bhagya a déclaré : « Je lui souhaite tout le meilleur et je sais qu’elle va le faire car elle sait comment gérer toute ma chance et mon amour pour elle. »

Ankita et Shraddha se connaissent depuis longtemps. Ils ont commencé leur voyage ensemble dans l’émission de téléréalité Ki Khoj, le meilleur Zee CineStars d’Inde en 2004.

Post qu’Ankita a fait Pavitra Rishta tandis que Shraddha faisait partie de films comme celui d’Amitabh Bachchan Nishabdcelui de Shahid Kappor Paathshaala. Plus tard, Shraddha a fait des émissions de télévision comme Fille de rêve – Ek Ladki Deewani Si et Kundali Bhagya.

Elle règne actuellement sur les cœurs en tant que Preeta dans Kundali Bhagya. En parlant de Bigg Boss 17, outre Ankita, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, Kanwar Dhillon, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand , Jay Soni et d’autres ont été approchés.

Regardez la vidéo BTS du tournage promotionnel de Bigg Boss 17 :

On dit que Salman Khan pourrait ne pas être en mesure d’héberger tous les épisodes de Grand patron 17 car il sera occupé avec Tigre 3 et débutera également son nouveau film avec Karan Johar. Par conséquent, les fabricants auraient commencé à chercher le remplaçant de la superstar.