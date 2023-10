Grand Patron 17 La grande première a eu lieu le 15 octobre. Cela ne fait qu’une semaine et les candidats ont fait de l’émission une montre intéressante. Cette saison semble avancer très vite car les concurrents ont fait beaucoup de choses en seulement une semaine. Ankita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Isha Malviya, Abhishek Kumar, Sunny Arya, Anurag Dhobal, Jigna Vora, Munawar Faruqui, Firoza Khan alias Khanzaadi, Mannara Chopra, Navid Sole, Rinku Dhawan, Arun Srikanth, Sana Raees Khanet Sonia Bansal sont les candidats de Grand Patron 17.

Ankita et Vicky ont été jusqu’à présent les concurrentes les plus populaires de la saison. Le couple puissant a diverti le public à sa manière. La meilleure amie d’Ankita Lokhande, Shraddha Arya a maintenant parlé de son jeu.

Shraddha Arya fait l’éloge du jeu d’Ankita et Vicky

Shraddha et Ankita ont commencé leur carrière ensemble et sont toujours de très bons amis. En parlant aux paparazzi, Kundali Bhagya l’actrice Shraddha Arya a parlé du jeu d’Ankita et Vicky dans Grand patron 17.

Elle a dit que Vicky était mignonne et Ankita était magnifique. Elle a également qualifié Ankita de joueuse la plus sensée et la plus intelligente à ce jour. Elle a également dit que les gens pensent qu’Ankita est rusée, mais qu’elle est naïve.

Elle a ajouté : « Vicky saute partout et il est trop mignon et Ankita est une personne formidable et leur jeu se passe bien. » Eh bien, Shraddha aime totalement ses amis à l’intérieur de la maison.

Récemment, dans Bigg Boss 17, nous avons vu Ankita se fâcher contre Vicky pour ne pas lui avoir accordé suffisamment d’attention. Nous l’avons vue s’effondrer et dire à Vicky qu’ils avaient promis de jouer au jeu ensemble mais qu’elle est toute seule. Cela est rapidement devenu une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Vicky lui a fait comprendre et ils se sont immédiatement remis ensemble pour résoudre tous leurs problèmes. Hier soir, Ankita a eu une vilaine bagarre avec Khanzaadi alias Feroza Khan. Le combat a commencé avec Abhishek et Khanzaadi mais a fini par être Ankita contre Khanzaadi.

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Plus tard, même Vicky Jain, Anurag Doubhal et Neil Bhatt ont fini par se battre et cela avait l’air très faux. Grand Patron 17 est diffusé sur Colors TV et JioCinema.