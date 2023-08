Bigg Boss 17 : Shailesh Lodha, célèbre TMKOC, et Monika Bhadoriya seront-elles dans l’émission de Salman Khan ?

Grand Patron 17Chaque mise à jour rend les fans impatients de revoir l’émission controversée. Après l’énorme succès de Bigg Boss 16, les créateurs reviennent avec une nouvelle saison, et cette fois le concept de Salman KhanLe spectacle sera entre couples et célibataires. Le dernier buzz est que Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah La renommée Shailesh Lodha a presque confirmé qu’elle participait à la série, et les fans sont extrêmement enthousiasmés par ce développement. Grand patron Kabri a partagé cette nouvelle sur sa page Instagram, affirmant que l’acteur de télévision avait presque été confirmé comme faisant partie de Grand Patron 17.

Pourquoi Shailesh Lodha a tout le potentiel pour devenir le candidat le plus populaire de Bigg Boss 17.

Shailesh Lodha a beaucoup à révéler et à parler de la controverse en cours autour Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, et il pourrait évidemment parler de faits inconnus pour maintenir sa stabilité dans la série, tandis que sa querelle avec le producteur Asit Modi fait souvent la une des journaux, et récemment, il a même gagné le procès contre le producteur et a été payé ses honoraires indus de Rs 1 crore. Non seulement Shailesh Lodha mais aussi Monika Bhadoriyaqui est sorti et a parlé avec force d’Asit Modi lors de Jennifer BansiwalL’affaire d’agression sexuelle contre le producteur pourrait également faire sentir sa présence dans la série.

Bigg Boss 17 participants : Elvish Yadav fait allusion à sa participation au spectacle de Salman Khan.

On prétend également que Bigg Boss OTT2 gagnant Yadav elfique participera également à l’émission Salman Khan pour élargir sa portée, et récemment dans son vlog, il a même plaisanté sur l’achat d’une nouvelle voiture et sur le besoin de plus d’argent, laissant entendre qu’il pourrait participer à Grand Patron 17. Dans son blog, il a demandé à ses fans ce qu’il devrait faire s’il était approché par les créateurs : » Public btayegi kya karna chahiye agar Bigg Boss 17 simple pass aata hai toh. Kya tum dekhna chahte ho mujhe Bigg boss kr andr dubara, ya mujhe kisi ou show m dekhna chahte ho ? (Le public me dit ce que je dois faire si je reçois une offre pour Bigg Boss 17. Voulez-vous me revoir à l’intérieur de la maison de Bigg Boss, ou préférez-vous me voir dans une autre émission ?) » Bigg Boss 17 sera bientôt diffusé sur Colours, et cette fois les créateurs ont prévu que l’émission soit encore plus excitante et engageante.