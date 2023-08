Bigg Boss 17 : scoop sur les rumeurs concernant les candidats et le thème passionnant de l’émission [Watch Video]

Salman Khan est de retour en tant qu’hôte, et cette fois, il s’agit de la bataille entre célibataires et couples. Drame, romance et compétition intense vous attendent dans la maison Bigg Boss. Récemment, Elvish Yadav, vainqueur de Bigg Boss Ott 2, a également laissé entendre qu’il participerait au BB17. Même Abhishek Malhan a donné une clarification sur l’entrée à nouveau dans la maison Bigg Boss. Certaines célébrités ont confirmé leur participation à l’émission, tandis que certains noms sont spéculés. Le buzz en ligne suggère que les créateurs envisagent d’amener les personnes âgées à l’intérieur de la maison. BollywoodLife est ici avec un scoop exclusif. Ce ne sont pas des seniors mais des mentors célèbres qui rejoindront les candidats chaque semaine. Le format senior a été un énorme succès dans Bigg Boss 14. Hina Khan, Gauahar Khan et feu Sidharth Shukla avaient rejoint l’émission pour guider les colocataires. Mais pour casser le ton et apporter quelque chose de nouveau, les créateurs tentent quelque chose de nouveau. Regardez la vidéo pour en savoir plus.