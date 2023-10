Bigg Boss 17 : Saviez-vous que Sidharth Shukla est le candidat préféré d’Isha Malviya de tous les temps ? [Exclusive]

Exclusivité Isha Malviya : Qui ne connaît pas Isha Malviya, candidate de Bigg Boss 17 ? L’actrice est un nom bien connu à la télévision. L’actrice, qui a fait sa marque avec la série télévisée Udaariyan, est actuellement vue dans l’émission Bigg Boss de Salman Khan. Avant d’entrer dans la maison, l’actrice a partagé beaucoup de choses dans lesquelles elle a raconté quelle saison de Bigg Boss elle aime le plus et qui est son candidat préféré. L’actrice a également parlé de ses stratégies pour entrer dans la maison. L’actrice a également expliqué combien de vêtements elle transportait dans la maison de Bigg Boss. Pour plus d’informations, veuillez regarder la vidéo.