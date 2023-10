Bigg Boss 17 : Sana Raees Khan, avocate dans l’affaire de drogue d’Aryan Khan, participera à l’émission Salman Khan en remplacement de Manasvi Mamgai ?

Grand patron 17 gagne déjà les cœurs. Même si le spectacle n’a pas encore commencé, les discussions à ce sujet ont envahi Internet. Il est déjà devenu le favori de tous et les internautes sont impatients de savoir qui participera à l’émission cette saison. Les promos de l’émission ont beaucoup parlé du thème Dil, Dimaag et Dum de la saison. Le thème semble intéressant et les gens veulent savoir ce que tout cela signifie.

Les photos de la maison de Grand patron 17 également sorti aujourd’hui et c’est une maison de rêve. La maison a cette fois un look majestueux européen. Chaque coin de la maison est plus grand que nature. La maison dispose de trois chambres réparties selon Dil, Dimaag et Dum.

Candidats confirmés à Bigg Boss 17 ?

Les créateurs ont cette fois deux nouvelles pièces dans la maison. La salle des archives et la salle de thérapie. Ces deux salles sont présentées pour la première fois en langue indienne Grand chef. Eh bien, en parlant des candidats, selon les rapports, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Isha Malviya, Munawar Faruqui, Manasvi Mamgai et d’autres ont été approchés pour l’émission.

Sana Raees Khan entrera-t-elle dans Bigg Boss 17 ?

Cependant, les derniers reportages dans l’actualité du divertissement sur les réseaux sociaux suggèrent que Manasvi Mamgai s’est retiré de l’émission à la dernière minute. Eh bien, mais selon ETimes, les créateurs ont déjà trouvé sa remplaçante. Oui, selon les rapports, l’avocate d’Aryan Khan, Sana Raees Khan, a été approchée pour participer à Bigg Boss 17.

Elle a été enfermée à la dernière minute. Cependant, rien n’est encore confirmé concernant la nouvelle. Récemment, Salman Khan a parlé d’hébergement Grand chef. Il a parlé de son lien avec la série.

S’adressant à l’IANS, il a déclaré que son voyage avec Grand chef n’a été qu’un tour de montagnes russes. Il a partagé qu’il avait non seulement vu la série grandir en ampleur, mais aussi en popularité. Il a ajouté que l’imprévisibilité de la série ne changera jamais, ainsi que l’amour qu’elle reçoit du public.

À propos Grand patron 17Salman a partagé que cette fois, Bigg Boss jouerait au jeu avec les concurrents à leur manière et que tout le monde pourra voir le divertissement, les émotions et le drame à un tout autre niveau grâce à l’introduction de trois mantras qui changent la donne, Dil, Dimaag aur Dum. .

Un aperçu de la vidéo BTS du tournage promotionnel de Salman Khan pour Bigg Boss

Grand patron 17 commence le 15 octobre. La grande première de Grand patron 17 débutera demain à partir de 21h sur Colors TV et Jio Cinema.