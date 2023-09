Bigg Boss 17 : Salman Khan révèle le thème intéressant de la saison ; Bigg Boss est-il ouvertement partial ? [Watch]

Grand Patron 17 sera diffusé le mois prochain. Ce n’est qu’à quelques jours de la première. Salman Khan reviendra en tant qu’hôte cette année également. La semaine dernière, une nouvelle promo de Grand Patron 17 a été partagé sur l’application de partage de photos par la chaîne. Et maintenant, ils ont sorti trois nouvelles promotions avec Salman Khan dans des avatars uniques et intéressants.

Dans la première promo, Salman Khan arbore un look qawwali. Il parle à Grand chef par gramophone. Le Grand Patron 17 l’animateur parle de certains candidats ayant des privilèges. Grand chef lui dit qu’il aura cette fois certains de ses concurrents préférés à l’intérieur de la maison. Salman révèle Grand chef mettra les amoureux à l’épreuve avant d’entrer dans la maison. Eh bien, c’est sûrement intéressant.

Dans la deuxième promo de Grand Patron 17, on voit Salman dans un avatar de détective. Il est informé par Grand chef qu’il aura à l’intérieur de la maison ses camarades qu’il formera lui-même. Salman dit qu’il y aura alors des préjugés au sein de la Chambre. Quelle tournure intéressante, cette fois Grand chef favorisera ouvertement quelques candidats, semble-t-il.

Dans une autre promo intéressante, nous voyons Salman habillé en membre de l’équipe de déminage. Il révèle dans un poème en rimes que cette fois, le Grand chef la maison aura également des concurrents explosifs. « Jigar mein jinke dum, unka suswagatam », Grand chef dit. Cette fois, il y aura une bataille entre l’esprit, le cerveau et la force. De plus, le jeu ne sera pas le même pour tout le monde. C’est assez choquant, non ?

La nouvelle saison de Grand chef la diffusion commencera à partir du 15 octobre du lundi au vendredi à 22h et les samedis et dimanches à 21h