Bigg Boss 17 : Salman Khan nous rappelle l’époque qawwali de Bollywood alors qu’il tourne pour la promo [View Pic]

Bigg Boss 17 sera diffusé à partir de la mi-octobre 2023, selon les rapports. Cette saison pourrait être retardée car les créateurs ne veulent pas entrer en conflit avec la Coupe du monde 2023. Aujourd’hui, une photo de Salman Khan a été divulguée sur les plateaux de tournage. On peut voir qu’il est habillé avec le look d’un chanteur qawwali. Cela nous rappellera les chansons des années 70 et 80 où les héros portaient ces casquettes à plume dans les chansons qawwali. Les fans sont surpris de voir ce look sur la superstar. Le style de cette saison va être différent car l’acteur est chauve.

Jetez un oeil à la photo de Salman Khan

Cette photo de la superstar a été partagée par certains pseudos sur les réseaux sociaux. On peut le voir dans une kurta et un pyjama orange sorbet. On dirait que la promo sera comme un jugalbandi musical. Jetez un oeil à la photo…

Les fans ont eu des réactions diverses à ce look. L’un de ses looks populaires a été celui d’un geôlier dans Bigg Boss 15. C’est ainsi que les fans de Salman Khan ont réagi sur ce tout nouveau look de la superstar.

N’a-t-il pas l’air vraiment âgé sur cette photo ? Que lui est-il arrivé ? J’espère qu’il va bien #Abhiya Non et (@Media_Tak1) 5 septembre 2023

Abhi toh khatam huva tha ott dubara commencer apne bas ki bat nhi hai ab RANVEER ? (@RANVEER42147927) 5 septembre 2023

wtf mdr ? ouais kiyaa regarde hai (@jazzy_4u) 5 septembre 2023

Bigg Boss 17 : Célibataires contre couples dans la maison

Bigg Boss 17 sera un jeu de célibataires contre couples. On dit qu’Akita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Kanwar Dhillon, Alice Kaushik, Seema Haider, Ghulam Haider pourraient être les candidats possibles dans la catégorie couples. Ils auront des mentors comme Karan Kundrra-Tejasswi Prakash, Eijaz Khan et Pavitra Punia. Parmi les candidats individuels, nous verrons un mélange de stars de la télévision et de personnes du domaine de la création de contenu numérique. Même certains chanteurs punjabi ont été approchés pour le spectacle.