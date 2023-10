Bigg Boss 17 : Relation avec Sushant Singh Rajput jusqu’au mariage avec Vicky Jain, tout sur Ankita Lokhande

Grand patron 17 a commencé et finalement nous avons Ankita Lokhande en tant que candidat à l’émission. Depuis de nombreuses années, on rapporte qu’elle a été approchée pour le spectacle, mais la diva a toujours rejeté l’offre. Elle est enfin venue au show et ses fans en sont super contents. Ankita est très populaire et tout le monde sait tout d’elle. Mais voici un peu plus d’informations sur la diva la plus aimée de la télévision.

Le vrai nom d’Ankita Lokhande est Tanuja Lokhande, mais sa famille et ses amis l’appellent affectueusement Ankita. Elle a été joueuse de badminton au niveau national dans son enfance et adore le sport. La diva a déménagé à Mumbai en 2005 après avoir obtenu son diplôme pour poursuivre sa passion pour le théâtre. Elle avait participé à Zee Cinestars en 2006.

La première émission télévisée d’Ankita

Ankita était censée faire ses débuts à la télévision avec la série Baali Umar Ko Salaam, mais il a été mis de côté avant d’être diffusé. Elle a ensuite obtenu le rôle principal d’Archana dans le film d’Ekta Kapoor. Pavitra Rishta en 2009 face à Sushant Singh Rajput.

Elle a rencontré Sushant Singh Rajput sur les tournages de Pavitra Rishta et ils sont tombés amoureux. Ils sont sortis ensemble pendant six ans et ont vécu ensemble dans un appartement à Malad. Ankita et Sushant étaient autrefois considérés comme le couple puissant de l’industrie de la télévision et envisageaient de se marier. Cependant, ils se sont séparés en 2016 pour des raisons personnelles.

Le premier film d’Ankita à Bollywood

Selon certaines rumeurs, Ankita aurait été impliquée dans une controverse pour avoir giflé publiquement Sushant alors qu’il dansait avec d’autres filles lors d’une fête. Cependant, rien n’est encore confirmé à ce sujet. Parlant de ses films, elle a fait ses débuts à Bollywood avec le film Manikarnika : The Queen of Jhansi en 2019, où elle a joué le rôle de Jhalkari Bai.

Ankita et Vicky

Ankita est actuellement mariée à Vicky Jain, un homme d’affaires de Bilaspur. Ils se sont mariés en décembre 2021. Ankita et Vicky ont également participé à Jodi intelligent ensemble et ont même gagné le show.

Ankita est très proche d’elle Pavitra Rishta co-star Usha Nadkarni, qui a joué sa belle-mère dans la série. Elle la considère comme sa deuxième mère et lui rend souvent visite. Elle a également réalisé une émission Web, Pavitra Rishta : Il n’est jamais trop tard, en hommage à feu Sushant Singh Rajput.

Elle joue aux côtés de Shaheer Sheikh dans l’émission Web.