Bigg Boss 17 : Rashami Desai, Rajiv Adatia et Kamya Panjabi critiquent Abhishek Kumar pour ses faux combats agressifs

Grand patron 17 a attiré toute l’attention en seulement deux jours. Les concurrents de cette saison ont très vite fait parler de l’émission. Chaque année, des célébrités et des fans regardent l’émission et donnent leur avis sur les réseaux sociaux. Cette année aussi, les célébrités ont vu Bigg Boss et ont donné leur avis. Cette saison, Abhishek Kumar a pris le contrôle des médias sociaux pour de mauvaises raisons. Il est dans l’émission et on l’a vu entrer en bagarre sur scène avec son ex-petite amie, Isha Malviya.

Plus tard, ils avaient tous les deux l’air assez à l’aise ensemble à l’intérieur de la maison et les fans ont donc eu le sentiment qu’ils agissaient de manière fausse et avaient préparé un scénario à l’extérieur et sont venus. Cependant, dans le dernier épisode, nous avons vu Abhishek Kumar se battre inutilement avec d’autres concurrents. Hier, il s’est battu avec Soniya Bansal lors de la farce dans la chambre et lui a présenté aujourd’hui ses excuses.

Les combats inutiles d’Abhishek irritent le public

Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous avons vu Abhishek parler ouvertement des problèmes de pet d’Arun Mahashetty, ce qui n’allait pas bien avec ce dernier. Arun était en train d’en discuter avec Abhishek et Sunny Arya dans leur chambre et Abhishek est sorti et en a parlé devant tout le monde.

Arun n’a pas aimé ça et nous avons donc assisté à une dispute entre lui et Abhishek qui s’est avérée très moche. Abhishek est devenu agressif et a poussé Arun. Plus tard, quand Arun est entré, Sunny Arya a essayé de faire comprendre à Abhishek mais nous avons de nouveau assisté à une bagarre.

Abhishek a recommencé à se battre avec Sunny Arya sans raison. Plus tard, Bigg Boss a dû interrompre et donner un avertissement à Abhishek. Cependant, ce comportement d’Abhishek n’a pas plu aux fans ni aux célébrités comme Kamya Panjabi, Rashami Desai, Rajiv Adatia, Sandiip Sikcand et d’autres. C’est désormais une grande histoire dans l’actualité du divertissement.

Kamya Panjabi, Rashami Desai, Rajiv Adatia et Sandiip Sikcand critiquent Abhishek

Rashami Desai a partagé ses réflexions et a écrit : « Vicky bhaiya ki masti aur ankudi ki quiet feeling munnar ka suljha pan manara ki cutness + ghabrahat (ladki ko dum Ghar main hona chahiye) j’adore ça. Seul Abhishek doit comprendre que le bb est différent chaque année. . Et j’ai senti son faux. La façon dont il se bat.

Rajiv Adatia, l’ami d’Abhishek, a écrit : « Abhishek est mon ami mais je pense qu’il a besoin de se calmer dans la maison. Il a un côté tellement amusant que tout le monde devrait le voir ! Il nous fait rire pendant des heures avec son humour. Je veux qu’il se batte moins et profite simplement du processus ! #bb17 »

Kamya Panjabi a écrit : « »Main aisa hi hun » kaun kaun portait déjà ho gaya yeh line sunke ? #BB17 @ColorsTV »

Sandiip Sikcand a également critiqué Abhishek. Il a écrit : « C’est tellement triste de voir des jeunes comme #abhishekhkumar se comporter comme ils se comportent ! Une émission les rend si arrogants et irrespectueux !! #BiggBoss_Tak #BiggBoss17 #BB17WithBiggBoss_Tak #colorstv »

Jetez un œil aux réactions des fans sur Abhishek :

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Eh bien, Abhishek Kumar doit vraiment améliorer son jeu et arrêter les faux combats.