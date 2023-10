Les téléspectateurs de Bigg Boss 17 verront une toute nouvelle tournure dans l’histoire alors que Samarth Jurel, le nouveau petit ami présumé d’Isha Malviya, fera son entrée. Cela donnera au jeu une toute nouvelle tournure. En entrant à l’intérieur, Isha Malviya nie qu’ils soient en couple. Samarth Jurel commence à crier qu’aucun garçon ne devrait sortir avec une fille comme elle qui ne reconnaît pas l’amour d’un homme. Les fans rient de la promo, affirmant qu’une toute nouvelle émission pourrait être consacrée à Isha Malviya et à l’histoire des deux garçons. Isha Malviya a déclaré qu’Abhishek Kumar et elle étaient ensemble depuis six mois, mais sa nature trop possessive a gâché les choses pour eux.

En découvrant qu’Isha Malviya a évolué avec Samarth Jurel, Kumar sera vu en larmes. Il pleure comme un bébé et toute la maison essaie de le consoler. Isha Malviya commence à crier sur Samarth Jurel. Ils ont une confrontation massive. Maintenant, Rajiv Adatia, concurrent de Bigg Boss 15, a critiqué Isha Malviya. Il a dit qu’elle avait fait une mauvaise chose…

Elle aurait dû être honnête ! Abhishek a même dit dans l’épisode qu’elle avait quelqu’un et elle l’a nié !! C’est pourquoi tu devrais toujours dire la vérité parce que tu te fais prendre au piège ! Je m’inquiète pour la santé mentale d’Abhishek !! Isha n’a pas fini yaar ! Tu aurais dû être honnête ! #bb17 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 27 octobre 2023

Je suis tellement désolé pour Abhishek, il est brisé ! Et je me sens désolé pour Samarth aussi !! Ces garçons devraient maintenant jouer ensemble !! A quoi pensait-elle ! C’est au delà de mes compétences!! C’est faux!!!!!!!!! #bb17 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 27 octobre 2023

Isha a menti !! Je suis désolé!! C’est terrible!! Comment peut-elle dire qu’elle ne sort pas avec lui ! Admettez-le !! Arrêtez d’enchaîner 2 garçons !! Très mal! #bb17 Rajiv Adatia (@TheRajivAdatia) 27 octobre 2023

Toute la maison est sous le choc. Hier, Mannara Chopra a également déclaré qu’Isha Malviya et Abhishek Kumar avaient créé un maximum de problèmes entre Ankita Lokhande et Vicky Jain. Isha Malviya a l’air assez secouée et voyons comment son jeu évolue à partir de maintenant. Manasvi Mamgai entre également en tant que wild card. Salman Khan a instruit Vicky Jain pour son comportement dur envers Ankita Lokhande.