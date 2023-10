Bigg Boss 17 : Quand Akashdeep Saigal accusait Salman Khan d’avoir détruit sa carrière après une vilaine dispute

Grand patron 17 c’est le discours de la ville. Le spectacle n’a pas encore commencé mais c’est déjà le sujet brûlant des réseaux sociaux. Les promos de Grand patron 17 sorti et les fans sont heureux de connaître le nouveau thème de la série. Conformément à la promo, les candidats seront triés selon Dil, Dimaag et Dum. L’émission débutera le 15 octobre. Avant de commencer avec la saison d’actualités de Bigg Boss, voici un retour sur Bigg Boss saison 5.

Grand patron 5 était hébergé par Salman Khan et Sanjay Dutt. Juhi Parmar était le gagnant de l’émission. Kyunkii Saas Bhi Kabhi Bahu Thi acteur Akashdeep Saigal faisait également partie du spectacle. Cependant, l’acteur a eu une vilaine dispute avec l’animateur Salman Khan dans la série.

Akashdeep Saigal contre Salman Khan

Leur combat était une énorme controverse dans la série à cette époque. Depuis lors, Akashdeep a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun travail dans l’industrie. Il a accusé Salman Khan d’avoir détruit sa carrière à cause du combat. Il avait déclaré que Salman Khan avait embauché un responsable des relations publiques pour détruire son image dans l’industrie.

Plus tard, après quelques années, Akashdeep Saigal parla à nouveau de Salman Khan. Il a parlé au Times Of India et a déclaré qu’il avait désormais abandonné le combat, mais qu’il n’était pas sûr que Salman Khan en ait déplacé un.

Il a déclaré : « Je n’ai jamais engagé de relations publiques pour détruire une carrière. Je n’ai pas un esprit mesquin. Je n’emmène pas 10 personnes avec moi pour me donner l’impression d’être plus puissant. » En parlant de Bigg Boss 17, selon les rapports, il y aura également des couples dans la maison.

Ankita Lokhande et Vicky Jain, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, Kanwar Dhillon, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand, Jay Soni et d’autres ont été approchés pour Bigg Boss 17.