Bigg Boss 17 Promo : Salman Khan impressionne les fans avec un look cheveux coupés court pour le film de Vishnuvardhan [Check Reactions]

La promo de Grand Patron 17 est dehors. Nous pouvons voir Salman Khan dans trois tenues différentes. Il est habillé comme un chanteur de qawwali, un détective et un militaire. Nous savons qu’il incarne un officier paramilitaire dans son prochain film. Dans la promo, on peut le voir avec une coupe rasée. Les fans sont ravis de voir à quel point il a l’air frais avec cette coupe. En réalité, Salman Khan a l’air beaucoup plus jeune sur les photos. Tout le monde a été choqué lorsqu’il s’est présenté à une fête à Bastian avec la tête chauve. La superstar commence à travailler sur un film avec Vishnuvardhan en novembre.

Les fans de Salman Khan ont été quelque peu contrariés par certains de ses choix de films ces derniers temps. Mais sa prochaine liste de films s’annonce très bonne. Bigg Boss 17 débuterait après le 20 octobre 2023 en raison de la Coupe du monde. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles Salman Khan aurait refusé Bigg Boss 17 cette année, qui sont évidemment sans fondement. Voici comment les fans ont réagi face au nouveau look de la superstar de Bollywood…

#Salman Khan vous cherchez fringant ? dans la dernière promo de #BiggBoss17 . Tous les fans attendent #Tigre3 teaser mais Bhai donne #BiggBoss17 Teaser ?. Koi Baat Nahi, Seh lenge Thoda ?. pic.twitter.com/T3AXXcPWSY SANATAN ? (@beingMAHTO_27) 15 septembre 2023

#Salman Khan dans 4 avatars différents pour #BiggBoss17 PROMO. ?? Au fait, ce look est pour #Dharma Film. ? Le meilleur hôte de tous les temps est de retour ! ? pic.twitter.com/wFGmrlG5qp Mohammed Sohail (@ItsSohailM) 14 septembre 2023

#Salman Khan dans 4 avatars différents pour #BiggBoss17 PROMO. ?? Au fait, ce look est pour #Dharma Film. ? Le meilleur hôte de tous les temps est de retour ! ? pic.twitter.com/wFGmrlG5qp Mohammed Sohail (@ItsSohailM) 14 septembre 2023

Meilleures actrices pour Salman Khan, film Vishnuvardhan

On dit que des actrices comme Samantha Ruth Prabhu et Anushka Shetty ont été approchées pour le film Vishnuvardhan. Le film pourrait sortir dans la seconde moitié de 2024 si tout se déroule comme prévu. Les fans de Salman Khan manqueront un film sur l’Aïd après des années. Il est également en pourparlers avec Sooraj Barjatya pour un film. Il pourrait commencer à travailler dessus après avoir terminé le film avec Vishnuvardhan.