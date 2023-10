Bigg Boss 17 : premier aperçu de la maison au thème européen avec une décoration luxueuse [Watch Video]

Bigg Boss 17 sera présenté en première le 15 octobre et l’émission de téléréalité de Salman Khan est basée sur un thème européen. Le designer Omung Kumar a bien conçu la maison et l’intérieur explique comment le concept « Dil, Dimag et Dum » a été bien intégré au thème. La maison a un sol en pierre et en brique et les murs sont de teinte marron. La maison a un thème d’échecs partout. Il y a trois types de chambres différents dans la maison. Il y a des canapés dans un coin et un canapé blanc dans le jardin. Une main en bois massive au-dessus du coin salon se trouve dans la chambre d’archives, tandis que la troisième chambre a un lit double au centre et un canapé-lit. La pièce possède une statue massive d’une femme avec des ailes au-dessus du lit.