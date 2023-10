Grand Patron 17Le dernier épisode de s’est terminé il y a quelques minutes et on avait l’impression que tous les concurrents se battaient pour obtenir de l’espace à l’écran pendant la Week-end Ka Vaar et faites-vous remarquer par Salman Khan. C’était le chaos total à l’intérieur de la maison de Bigg Boss et vers la fin, nous avons vu Neil Bhatt perdre son sang-froid Vicky Jain. Les internautes ont critiqué Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin acteur pour son agression pendant l’épisode.

Vicky Jain et Neil Bhatt se battent dans le dernier épisode de Bigg Boss 17

Il se trouve qu’Anurag Dobhal, alias UK07 Rider, s’en est pris à Ankita Lokhande pour avoir parlé avec légèreté d’eux étant des stars de la télévision et du fait qu’ils étaient tous à la télévision. Vicky est allée défendre Ankita mais il était plutôt en train de crier et de se battre avec Anurag. Les choses ont dégénéré assez rapidement avec Neil Bhatt rejoignant également le combat. Neil était d’avis que, étant lui-même une personnalité de la télévision, il pourrait mieux expliquer le point de vue d’Ankita à Anurag. Mais Vicky ne semblait pas d’humeur à écouter. Vicky avait l’impression qu’Arun Mahashetty, Anurag Dobhal et Sunny Tehelka faisaient la taupe de la montagne et déformaient les paroles d’Akita. Neil demande à Vicky de se calmer mais Vicky ne le fait pas. Neil a également été vu en train d’avertir Vicky. Mais Vicky, dans son agressivité, a continué à intervenir et Neil a senti que Vicky le poussait. Il y a eu un contact physique, remarquez, et Vicky était déjà en colère.

Neil charge Vicky Jain dans Bigg Boss 17

Neil Bhatt, qui jusqu’à présent gérait l’affaire calmement, a perdu son sang-froid lorsque Vicky l’aurait poussé. Neil n’a pas aimé son action et il a commencé à se battre avec Vicky pour savoir comment il pourrait le pousser. Neil se battait uniquement pour Ankita. Bientôt, toute la maison se rassembla autour d’eux. Ils ont dû être séparés car Vicky a provoqué une bagarre avec Neil en lui demandant ce qu’il allait faire. Neil a dû être retenu alors qu’il commençait à charger vers Vicky.

Les internautes réagissent au combat de Vicky et Neil dans Bigg Boss 17

Les fans ne sont pas satisfaits de Neil Bhatt. Ils ressentent le Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin l’acteur s’est battu inutilement avec Vicky. Ils pensent que Vicky soutenait simplement Ankita et prenait position pour elle et que Neil n’aurait pas dû s’immiscer dans cette affaire. Beaucoup de gens pensent que Neil et Aishwarya Sharma ne sont pas sûrs de Vicky Jain et Ankita Lokhande. Et ils pensaient que c’était à cause de l’agressivité refoulée de Neil envers Vicky.

Note : Aish : « babu non..bébé non » ?? Khanzaadi est foutu en train d’y penser ? Content qu’Anky l’ait rendue ? Et Neil ffs ghum khatam hogaye..s’il vous plait, arrêtez votre over-cting maintenant ? Koi dhakka nahi dia vicky..vicky a tous les droits de parler au nom de sa femme.#AnkitaLokhande #BB17 #BIGGBOSS17 #BB17 pic.twitter.com/y1ZOvxhGte Syed Jaffer (@SyedJaffer1995) 20 octobre 2023

Parce que Neil est très jaloux de Vicky Bhaiya kyun ki inko ek show mein haraya jo tha vicky bhaiya ne isliye jalta hain ouais c’est un fait ! Yash Jain (@YashJai47632367) 20 octobre 2023

#VickyJain ne dhkka nhi diya #NeilBhatt ko C’est juste une touche Agression inutile nhi chaiye Vicky a l’air bien mais il s’occupe de l’affaire. Neil aur aishwarya ghus gye footage ke liye Salle de confession ka asar h #BiggBoss17 #AnkitaLokhande #AnkuHolics Gautam Arora (@GautamAroraReal) 20 octobre 2023

Qu’est-ce qui ne va pas avec Neil…??… Oh mon Dieu… mera pet dukh raha… Kabse essaie kiye ja raha tha Vicky k sath combat ka… ab Bina wajah kd kya rha… ?? ?….#abhiya pic.twitter.com/WvZU485SRd Srijita (@SrijitaBis14652) 20 octobre 2023

Neil est un farceur, cet ego qui pense qu’il s’entend avec Vicky fait tellement grincer des dents. Il essaie de montrer sa « masculinité », je suppose. Les perdants vous saluent#bb17 (@floreciet) 20 octobre 2023

Neil se comporte comme Vicky Ne Kitna Maara Ho Usse jabardasti ki combat#Bb17#BigBoss Peprika (@gauriiii18) 20 octobre 2023

Ye Neil thoda accha lagne salut laga tha et il juste ??? sur le problème avec Vicky ! ??? une telle réaction excessive !#BigBoss17 RAHUL VAIDYA RKV (@rahulvaidya23) 20 octobre 2023

#VickyJain je n’ai pas poussé #NeilBhatt C’était juste une légère touche. Mec, cette agression inutile n’était pas nécessaire. Vicky est suffisamment mature et intelligente pour gérer le problème seul, il était en train de le régler. Neil Pura images ke liye ghusa !!! ?#BiggBoss17 ? ?????? ? (@otaku_titlee) 20 octobre 2023

Neil jitne josh me ja raha hai Vicky taraf uss se double joote khata agar vaha pahuch jaata. ?? Pehli baar chillane pe gala baith gaya, bhida rehta à khud salut baith jaata. #BiggBoss17 #BB17, Shubham Tharwani ? (@ShubhamTharwani) 20 octobre 2023

Manière de combattre très étrange :#NeilBhatt : Vicky mujhe baat karne de, Vicky mujhe baat karne de#VickyJain criant pour sa femme Neil : Mujhe bolne de, aare mujhe dhakka kyu maar raha…. Toone mujhe dhakka kyu maara ? Les deux ont commencé à se battre #BiggBoss17 #BB17 #MunawarFaruqui Anubhav K ??? (@Anubhav_Memerz) 20 octobre 2023

Neil et Vicky ka font de faux gussa. sur des gens dramatiques ?#BB17surJioCinema Aditi Goel (@AditiGoel1012) 20 octobre 2023

Neil Khud chilla ke bol rahe hai Vicky ko shant rehne ke liye ???#BIGGBOSS17 #BB17 ?. (@SardiKaTheEnd) 20 octobre 2023

Neil : Vicky main.bol raha ho shaant reh 3x ???? #BiggBoss17 #BB17 Michti ? (@Mish3343) 20 octobre 2023

Ye Neil bail buddhi hat dhoke vicky k piche pada hai isko lagta hai ye karke ye positif dikhega #Biggboss17 Su ?? (@JaneSusyurie) 20 octobre 2023

Salman Khan parlera-t-il de cette question ? Va-t-il réprimander Neil ou Vikcy pour leur combat ? Attendons le déploiement des épisodes, en attendant, BollywoodLife vous tiendra au courant de la dernière mise à jour de Bigg Boss.