Grand Patron 17 a débuté le 15 octobre. Le spectacle a déjà réussi à attirer toute l’attention du public grâce à ses concurrents intéressants. L’émission fait l’actualité car les candidats ont veillé à montrer leur vraie personnalité pour conquérir le cœur du public. Cette saison, nous avons deux couples puissants de Tely Town, Ankita Lokhande-Vicky Jain et Neil Bhatt-Aishwarya Sharma. Ils ont tous deux un grand nombre de fans et sont aimés par les fans.

Ankita-Vicky et Neil-Aishwarya ont déjà fait une émission de téléréalité, Jodi intelligent. Ankita et Vicky avaient gagné le spectacle. Depuis, ces quatre-là se connaissent et sont amis. Mais depuis qu’ils sont entrés Grand Patron 17, nous n’avons pas vu grand-chose de leur lien. Bien que Vicky et Neil interagissent et s’amusent, nous n’avons pas vu Ankita et Aishwarya se mélanger beaucoup.

Nous avons également vu Neil Bhatt et Aishwarya se perdre dans le jeu et Bigg Boss leur a donc envoyé un rendez-vous. Pendant le rendez-vous, nous avons vu Neil avouer qu’Ankita et Vicky avaient joué à un jeu avec elles et il a décidé d’en faire ses cibles.

Le vilain combat d’Ankita Lokhande et Khanzaadi

Postez la date, nous avons vu un Neil changé et nous verrons maintenant son nouvel avatar. Dans la dernière promo de Bigg Boss 17, nous avons vu Ankita Lokhande et Khanzaadi se disputer. Plus tôt, Khanzaadi alias Feroza Khan a été vu en train de se battre avec Rinku Dhawan, Jigna Vora et Munawar Faruqui pour les tâches de cuisine.

Ankita a été appelée dans la salle de confession et interrogée sur Khanzaadi, Soniya Bansal et Abhishek Kumar. Elle a partagé que Khanzaadi se battait délibérément. Plus tard, elle est sortie et a dit à Munawar, Rinku et Jigna de ne pas prêter attention à Khanzaadi car elle le fait intentionnellement pour être vue.

Maintenant, il semble que les combats entre Ankita et Feroza, alias Khanzaadi, se soient intensifiés. Dans la promo, Ankita a été vue en train de dire à Khanzaadi qu’elle ne voulait pas lui parler et l’a également traitée d’idiot. Khanzaadi la traite également d’idiot et Ankita dit que Feroza a besoin de drame pour être vue et Khanzaadi a dit en retour qu’elle ne faisait pas de séries et a fait une fouille indirecte chez Ankita.

Ankita-Vicky contre Neil-Aishwarya ?

Ankita lui a demandé ce qu’elle voulait dire par là. Ankita dit alors qu’ils sont tous vus à cause d’acteurs de télévision comme elle. Les combats de Khanzaadi et Ankita se poursuivent et Vicky tente d’arrêter Ankita. Plus tard, nous voyons Vicky et Neil Bhatt se battre. Neil accuse Vicky de l’avoir poussé et plus tard, Neil se bat également avec Ankita.

Jetez un oeil à la promo ici:

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

On dirait que l’amitié entre Ankita-Vicky et Neil-Aishwarya est terminée.