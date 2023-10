Bigg Boss 17 : Neil Bhatt partage l’histoire derrière lui et Aishwarya Sharma fait un clin d’œil à la série [Exclusive]

L’émission de téléréalité la plus attendue, Grand patron 17 a enfin commencé. Le spectacle est apprécié du public depuis 16 ans et la 17e saison a maintenant commencé en beauté. Cette saison, nous avons l’une des Jodi les plus appréciées de la télévision, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma comme les concurrents. Nous avons tous aimé Neil et Aishwarya depuis Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin. Les deux sont tombés amoureux sur les plateaux de tournage de la série et se sont finalement mariés. Ils ont fait une émission de télé-réalité ensemble, Jodi intelligent et maintenant ils sont dedans Grand patron 17.

La participation de Neil et Aishwarya à Grand patron 17 est l’une des plus grandes histoires de l’actualité du divertissement. S’adressant exclusivement à BollywoodLife, Neil Bhatt a partagé l’histoire derrière lui et Aishwarya a fait un clin d’œil à Grand patron 17. Neil a partagé : « Il y a une courte histoire dans laquelle nous disons oui à Bigg Boss. Aishwarya s’est vu offrir Bigg Boss pendant Khatron Ke Khiladi 13. Après la fin de Khatron Ke Khiladi 13, nous sommes tous les deux partis en vacances pendant deux mois. Une fois de retour. , Aishwarya y a réfléchi et au moment même où j’ai reçu un appel. Une fois que j’ai reçu l’appel, la perspective que nous soyons ensemble dans la série m’est venue à l’esprit. Nous y réfléchissions en quelque sorte. Après quelques discussions, nous avons dit Oui. »

Neil sur Smart Jodi étant un point positif pour lui et Aishwarya

Neil a en outre parlé de leur participation à Smart Jodi comme étant un point positif pour eux dans Bigg Boss. Il a dit : « Oui, pourquoi pas. J’aimerais penser comme ça. Il y a toujours un avantage à avoir son partenaire et c’est ce que je crois. » L’acteur de Diya Aur Baati Hum a en outre été interrogé sur sa relation avec Dil, Dimaag et Dum.

Neil a partagé : « Bien sûr, j’ai les trois. Personne ne dira qu’il a juste dil, dimaag ou dum. Compte tenu du scénario, ce que vous choisissez d’utiliser est une chose différente. » L’acteur a également été interrogé sur les préparatifs qu’il a faits pour le spectacle.

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Neil parle de sa préparation pour Bigg Boss 17

« Je n’ai rien préparé pour être très honnête. Je ne sais pas à quoi me préparer. Comment me préparer mentalement ? En parlant de préparation physique, j’ai été en forme mais je ne sais pas à quel point cette forme physique va m’aider dans le spectacle. » Quelles que soient les tâches que je recevrai, je les ferai. J’essaie de me donner à 100 % dans tout ce que je fais », a-t-il déclaré.