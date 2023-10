Grand Patron 17: Le drame a commencé, et cette fois c’est Neil Bhatt contre. Vicky Jain. Dans le dernier épisode, vous verrez Neil Bhatt s’affronter avec Vicky Jain après qu’ils finissent par avoir une vive dispute. Et au milieu de la dispute, Neil accuse Vicky de l’avoir touché physiquement, ce qui l’a laissé fulminer. Neil a été vu devenir incontrôlable et se précipiter avec colère vers Vicky, où sa femme et actrice de télévision Aishwarya Sharma a essayé de le calmer mais a échoué dans ses tentatives. Plus tard, elle demande Abhishek Sharma intervenir.

Regardez la vidéo de Neil Bhatt perdant son calme et se précipitant avec colère vers Vicky Jain alors qu’il le touche dans leur combat.

Après que la vidéo de Neil perdant son sang-froid ait été partagée sur la page officielle de Bigg Boss, les fans ont manifesté leur énorme soutien à l’acteur, le mentionnant comme un homme calme et sensé. Et beaucoup de fans de Neil défendent sa colère, affirmant qu’il ne peut pas perdre son calme pour de petites choses, et qu’il y a certainement quelque chose qui l’a contrarié. Un utilisateur a écrit : « Woww nill dill kulka aoooo ou dekao apnka vraie personnalité ». Un autre utilisateur a commenté : « Neil ko gussa kyu aa gya jrur kuchh tagda hua hoga ».

Il y a à peine un jour, Ankita Lokhande et Aishwarya ont été vues en train de se disputer au cours de laquelle l’actrice de Pavitra Rishta lui a dit de faire attention à son ton et a affirmé qu’Ash n’était pas sûr d’elle. Cette affirmation d’Ankita n’a pas été bien accueillie par Neil et Aishwarya, et après qu’ils se soient éloignés d’AnVi.

Et maintenant, il sera intéressant de voir que la maison est divisée en deux groupes, à savoir l'équipe Ankita et l'équipe Neil. Eh bien, les chances de division sont élevées.