Bigg Boss 17 : Munawar Faruqui s’emporte ; dit à Khanzaadi ‘Aankhe dikhake mere se baat nahi karna’ [Watch]

Munawar Faruqui est l’un des candidats les plus populaires de Grand Patron 17. Jusqu’à présent, il s’entend bien avec les concurrents en leur faisant comprendre. Munawar n’a encore perdu son sang-froid envers personne mais a eu une dispute avec quelques membres tels que Anurag Dobhal alias Royaume-Uni 07 Cavalier. Et maintenant, Munawar va se mettre en colère contre un autre concurrent, Khanzaadi. Munawar va vraiment se mettre en colère pour la première fois.

Munawar Faruqui perd son sang-froid sur Khanzaadi

Dans la dernière promo de Bigg Boss 17, on voit Mannara Chopra essayer de parler à Khanzaadi qui semble de mauvaise humeur. Presque tout le monde est dehors sur la pelouse. Le problème semble provenir de Kitchen, ce qui a laissé Khanzaadi bouleversé ou en colère. Munawar aide en cuisine depuis le premier jour. Mannara essaie de lui expliquer mais Khanzaadi répond par des railleries. Munawar intervient et essaie de parler à Khanzaadi. Elle commence à danser devant lui tout en parlant. Son attitude semble bizarre et il semble qu’elle essaie de l’inciter ou de le provoquer à se battre.

Munawar Faruqui lui dit qu’il lui parle gentiment donc elle devrait aussi faire de même. Khanzaadi, cependant, rétorque en disant qu’elle a envie de danser. Munawar essaie toujours de lui parler calmement, mais Khanzaadi semble être d’humeur à se battre. Et par conséquent, après un certain temps, Munawar perd son sang-froid. « Vous aankhe dikhake, vous (dansez) karke mere se baat nahi karna », la prévient Munawar. Khanzaadi se défend en disant qu’elle ne regarde pas, elle danse simplement doucement. Khanzaadi lui demande : « Main khush nahi reh sakti ? Abhishek perd également son calme et dit qu’elle n’a pas le sens de parler aux gens. Munawar dit qu’il sait très bien dans quel contexte elle prend tout cela.

Munawar et Mannara partagent un lien très réel au sein de la maison de Bigg Boss. Ils ont commencé du mauvais pied mais semblent maintenant être devenus amis. Ils s’entraident toujours et il semble que Mannara essayait de régler les choses entre Khanzaadi et Munawar. Mais cela n’a fait que s’intensifier. Voyons ensuite ce qui se passe à l’intérieur de la maison de Bigg Boss.