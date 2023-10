Bigg Boss 17 : Mannara Chopra de la controverse sur le baiser entre dans l’émission de Salman Khan, voici tout sur la cousine de Priyanka Chopra

Grand patron 17 a commencé et la cousine de Priyanka Chopra. Voici tout ce que vous devez savoir sur le premier concurrent de Bigg Boss 17. Mannara Chopra est née le 25 mai 1991 à Ambala Cantonment, Haryana. À sa naissance, elle a été nommée Barbie en hommage à la poupée, mais plus tard, ce nom n’a été utilisé que comme surnom. Son nom Mannara a été donné par ses amis et sa famille. Mannara en grec signifie quelque chose qui brille. Elle est une danseuse Kathak formée et pratique également des formes de danse comme le hip hop, la danse du ventre et la danse Bollywood.

Mannara Chopra a déménagé à Mumbai en 2005 après avoir obtenu son diplôme pour poursuivre sa passion pour le théâtre et a réalisé 40 publicités, dont certaines avec Salman Khan, Farhan Akhtar et sa cousine Priyanka Chopra. Elle a fait ses débuts à Bollywood avec le film Zid en 2014, dans lequel elle interprétait le rôle de Maya.

Parlant de ses liens familiaux, Mannara Chopra a une sœur cadette, Mitali, qui est styliste. Elle est très proche de sa sœur et partage souvent des photos avec elle sur les réseaux sociaux. Elle était également apparue dans la chanson Bas bajna chahiye d’Amit Trivedi.

Mannara Chopra a réalisé des films Telugu. Elle a joué des rôles principaux dans le cinéma Telugu dans Thikka, Rogue, Jakkana. Elle a attiré toute l’attention à cause d’une controverse sur les baisers avec le réalisateur AS Ravi Kumar. Lors d’un événement promotionnel, la réalisatrice de son prochain film Thiragabadara Saami lui a soudainement déposé un baiser sur la joue sans son consentement. Le réalisateur a été critiqué pour son comportement.

Plus tard, Mannara a défendu le réalisateur en disant qu’elle pensait qu’il n’avait aucune mauvaise intention. Elle a partagé sur Instagram la vidéo de l’événement promotionnel et a écrit : « Je ne savais pas que la promotion de mon film prendrait une tournure inattendue. Tout ce que je voulais exprimer est déjà couvert dans la vidéo ci-dessus. Je demande gentiment aux médias. pour respecter mon besoin d’espace ; je ne suis pas prêt à partager davantage de détails pour le moment. »