Bigg Boss 17 : Mannara Chopra critique Isha Malviya après qu’elle l’ait imité ; les fans l’appellent ainsi que Munawar Faruqui les plus divertissants

Mannara Chopra gagne les cœurs et comment, au cours de ses deux jours de séjour Grand patron 17, L’actrice est en ce moment saluée pour avoir montré Isha Malviya chez elle et lui répond de la manière la plus sauvage après qu’elle l’ait imité et l’ait traitée de fausse. Mannara lui demande d’arrêter de la remarquer et de se concentrer sur son jeu. Mannara a laissé les téléspectateurs très impressionnés et ils l’appellent la reine de la maison. Isha Malviya est fortement critiqué par les téléspectateurs pour avoir été scénarisé et avoir tenté de copier d’anciens candidats comme Shehnaaz Gillqui a reçu le titre d’artiste après avoir imité presque tout le monde dans la maison la première semaine.

Un exemple parfait de quand vous ne pouvez pas être eux, alors vous les copiez simplement ? Une autre reine #MannaraChopra moment ??? @memannara #BiggBoss17 #BB17 pic.twitter.com/gVC8IKF6Ao Fan d’Adaa Khan (@artist1410) 17 octobre 2023