Bigg Boss 17 : L’ex-petite amie d’Elvish Yadav, Kirti Mehra, participe-t-elle à l’émission Salman Khan ?

Grand Patron 17 c’est le discours de la ville. Il ne reste que 6 jours avant le début du spectacle et nous attendons déjà de voir la nouvelle maison et l’hôte. Salman Khan. La promo du show est sortie il y a quelques jours et c’est un concept bien différent cette année. Les candidats seront traités différemment selon le concept Dil, Dimaag et Dum. Le spectacle fait déjà le buzz avant même qu’il ne commence réellement.

On a également beaucoup parlé des candidats à l’émission. Selon les rapports, Ankita Lokhande et Vicky Jain, le Youtuber Armaan Malik et sa femme et Khatron Ke Khiladi 13Aishwarya Sharma de et son mari, Neil Bhatt, Mohit Sehgal et Sanaya Irani ont été approchés pour Bigg Boss 17.

Outre les couples, Kanwar Dhillon, Shailesh Lodha, Sagar Parekh, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand, Jay Soni et d’autres auraient été approchés. .

L’ex-petite amie d’Elvish Yadav va entrer dans Bigg Boss 17 ?

Maintenant, un nouveau nom est venu de la communauté Youtube qui peut faire partie de l’émission. Oui, nous parlons de Bigg Boss OTT2 l’ex-petite amie du gagnant Elvish Yadav, Kirti Mehra.

Elle a donné un indice sur sa participation à Grand Patron 17. Elle a été vue en train de parler à quelqu’un dans son vlog. Le garçon qui l’accompagnait a dit qu’il y aurait de bonnes nouvelles à venir le 15 octobre et que les gens se demanderaient comment elle pourrait y aller.

Kirti a également partagé que seules les personnes connues en sont au courant pour le moment et qu’elle le fera bientôt savoir à tout le monde.

Jetez un oeil à la vidéo virale de Kirti :

L’ex-petite amie d’Elvish Yadav, Kirti Mehra, laisse entendre dans son vlog qu’elle ira à Bigg Boss 17 ?pic.twitter.com/wPsCzdqdF2 #BiggBoss_Tak ? (@BiggBoss_Tak) 8 octobre 2023

Un aperçu de la vidéo BTS du tournage promotionnel de Bigg Boss 17 :

En parlant de l’animateur Salman Khan, selon les informations, il ne sera pas disponible pour héberger tous les épisodes de Grand Patron 17. L’acteur sera occupé avec Tigre 3 promotions et il commencera également son nouveau film avec Karan Johar.

Les créateurs de Grand Patron 17 ont déjà commencé à chercher son remplaçant pour les épisodes.