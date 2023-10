Bigg Boss 17 : les internautes saluent Ankita Lokhande alors qu’elle remet à elle seule Abhishek Kumar à sa place [Check Reactions]

Grand Patron 17Le dernier épisode de s’est terminé il y a à peine quelques heures. Et c’était un épisode unique en son genre. Grand chef j’ai donné un peu de nourriture à la cuillère à Aishwarya Sharma et Neil Bhatt puisqu’ils ne sont pas actifs et ne divertissent pas le public. Ce soir, nous avons également vu quelques personnes s’emporter à l’intérieur de la maison. Par exemple, Ankita Lokhande elle a perdu son sang-froid Abhishek Kumar.

Bigg Boss 17 : Ankita Lokhande s’en prend à Abhishek Kumar

Ankita Lokhande a perdu son calme pour la première fois dans la maison de Bigg Boss 17. L’actrice s’est disputée avec Abhishek Kumar, qui apparaît comme le candidat le plus agressif de Bigg Boss. Ankita et Abhishek se disputaient le gaspillage de nourriture. Il y avait des œufs durs dans le réfrigérateur. Cela aurait pu être gaspillé et Ankita s’est donc mise en colère. Elle a apparemment demandé à Abhishek de les manger, mais ce dernier a plutôt commencé à se disputer avec Ankita en disant qu’elle ne devrait pas lui dire ou lui parler de nourriture. Ankita a riposté en disant qu’elle faisait partie de la maison et qu’elle parlerait, mais Abhishek a fait valoir qu’elle n’était pas le capitaine qui donne l’ordre. Abhishek a nié que les œufs étaient pour lui. Ankita dit à Jigna de ne pas faire d’œufs pour Abhishek. Ankita et Abhishek se battent dans lequel on voit ce dernier copier tout ce que dit Ankita.

Le Pavitra Rishta l’actrice le traite de stupide pour l’avoir copiée et lui demande même de se perdre. Abhishek répète également la même chose. C’était assez intéressant car Ankita semble avoir un faible pour Abhishek. Elle a compris jusqu’à présent.

Les internautes réagissent au combat d’Ankita et Abhishek dans Bigg Boss 17

Ankita Lokhande ne s’est battue avec personne à l’intérieur de la maison. En fait, elle n’a fait que régler des problèmes et des disputes entre les colocataires. Mais pour la première fois, les internautes ont vu Ankita perdre son féroce avatar. Abhishek énerve le public depuis un moment à cause de son agressivité. Voir Ankita opposer à lui seul Abhishek à sa place a semblé satisfaisant aux internautes qui ont exprimé la même chose sur X (anciennement Twitter). Il semble que c’est ce que le public attend d’Ankita : se battre dans la maison de Bigg Boss 17. Quoi qu’il en soit, découvrez les réactions ici :

Merci Ankita de nous représenter (Public) dans la maison ?? Ce perroquet répétitif ? faut-il vraiment s’y prendre comme ça seulement ? « Est-ce que bébé chotu chotu ??se perd ?? stupide » ??#AnkitaLokhande #BIGGBOSS17 pic.twitter.com/EVwmaO6Zgo TINCHI (@AartiM18) 18 octobre 2023

Ankita était en feu aujourd’hui. Abhishek ko mât répond diya https://t.co/u9UC4pxVbM Akshay Gupta (@Akshay9000Gupta) 18 octobre 2023

Kya bajaya h Ankita n Abhishek ko ?Trop de plaisir année ?? Elle est du feu frère ? Aller le tuer ? #AnkitaLokhande #Abhishekkumar #BiggBoss17OnJioCInéma pic.twitter.com/IpXDFjkdwd ? ? (@vkohlibhakt_5) 18 octobre 2023

Ankita ne UDA diya Abhishek ki YARIYAN ? La façon dont elle l’a fait taire de la manière la plus digne mérite d’être louée. Est-ce que ke chup kara diya ??#AnkitaLokhande #Abhishek #Biggboss17 #BB17 pic.twitter.com/GmrcTCcYZR ?????? ? (@realmehenaz) 18 octobre 2023

#AnkitaLokhande me donne une ambiance GAGNANTE majeure en début de saison. Elle n’a pas peur de tenir tête aux intimidateurs et de leur rendre la pareille. Attention à elle ???#Ankita #AnkitaEstLeBoss #BiggBoss17 #bb17 #abhishek pic.twitter.com/gLWOIEJzLV Bigg Boss Khabri (@bigggbosskhabri) 18 octobre 2023

Ankita a parfaitement détruit Abhishek ?? Et oui, Isha et Abhishek pleurent bébé kuch bol do to rone lgt hai #BiggBoss17 Grand patron (@Bigg_bossott) 18 octobre 2023

Haha, j’adore la façon dont Ankita l’a rendu à Abhishek ? Il doit comprendre une chose simple : élever la voix haut ne signifie pas que vous avez raison ! #BiggBoss17 #AnkitaLokhande pic.twitter.com/FNd53HCMsM ri. (@unbeleafablee) 18 octobre 2023

Ankita est une telle reine pour avoir mis Abhishek à sa place ! ?#BiggBoss17 #AnkitaLokhande pic.twitter.com/Xgx3mNVLOh ???? ? (@lomlrubi) 18 octobre 2023

Ankita montrant à Abhishek sa vraie place & bgm – Tu akeli hi kaafi hai ?. Même BB sait que ce serait la raison à retenir de cette saison.#AnkitaLokhande #BiggBoss17 ????? – ??????????????? (@ardently_elite) 18 octobre 2023

Oooh Ankita rend du bien à cet ennuyeux Abhishek en promo ? #BIGGBOSS17 #BB17 #AnkitaLokhande ?. (@SardiKaTheEnd) 18 octobre 2023

Est-ce le drame Abhishek ka bohut hua. Nikalo isko bahar. #AnkitaLokhande ne bilkul sahi kya. Chhodna nhi chahiye aise log ko. Ankita jaisi ladki hu iska muh band kara sakti hai !!#BiggBoss17 Manvii ? (@itsmeManvyy) 18 octobre 2023

Ankita contre Abhishek ?? Ankita donne enfin à Abhishek un avant-goût de sa propre médecine.#AnkitaLokhande #BiggBoss17 ???? ? (@lomlrubi) 18 octobre 2023

Dernière mise à jour de Bigg Boss 17 : correctif Ankita et Abhishek

Peu de temps après le combat, Vicky Jain dit à Ankita que qualifier Abhishek de stupide n’est pas juste. Ankita s’est excusée pour la même chose. Même Abhishek s’est excusé pour son comportement. Les deux se réconcilient.