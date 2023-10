Juste la veille Grand Patron 17c’est le premier Week-end Ka Vaar, quel drame se passe à l’intérieur de la maison ! Juste l’autre jour, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt ont eu un échange pas si cordial à leur rendez-vous arrangé par Bigg Boss. Isha Malviya et Abhishek Kumar avoir une relation amour-haine à l’intérieur Grand chef. Et maintenant, des différences commencent à apparaître entre Ankita Lokhande et Vicky Jain. Et après le combat de ce soir, les internautes ont choisi leur camp.

Bigg Boss 17 Ankita Lokhande et Vicky Jain se battent à nouveau

Ankita Lokhande et Vicky Jain se disputent depuis un certain temps car Ankita se sent exclue. Elle a l’impression que Vicky ne lui accorde pas suffisamment d’attention. Ankita a dit la même chose à Vicky qui n’a pas pu comprendre la même chose. Vicky est d’avis qu’il est partout et qu’il interagit avec tout le monde et Ankita fait également de même, alors comment peut-il se tromper quelque part ? Ankita avait du mal à s’adapter au comportement de Vicky.

Vicky perd son sang-froid face à Ankita dans Bigg Boss 17

Dans l’épisode de Bigg Boss 17 de ce soir, nous avons vu Vicky Jain perdre son calme sur Ankita. Quand encore une fois Ankita commence à dire que Vicky n’est pas avec elle, il s’en prend au Pavitra Rishta. Il lui dit que même elle interagit avec ses amis et un ensemble de personnes, mais il n’a rien à redire à ce sujet. Alors, pourquoi Ankita se sent si mal alors qu’il se comporte de la même manière qu’Ankita ? C’est alors qu’Ankita comprend et s’excuse auprès de Vicky.

Les internautes réagissent à la bagarre entre Ankita et Vicky à l’intérieur de la maison

Les internautes estiment qu’en étant si émotif et vulnérable et en se disputant avec Vicky, Ankita ne le laisse pas jouer son jeu individuel. En fait, les internautes estiment également que Bigg Boss ne permet pas non plus à Vicky de jouer à des jeux. Il a été observé que Bigg Boss avait révélé les farces et astuces de Vicky et l’avait nargué devant les colocataires. Jusqu’à présent, cela n’a fonctionné que contre Vicky, même si le public appréciait ses tics et ses tactiques. Découvrez les réactions ici :

Il est clair, #AnkitaLokhande chahate hai #VickyJain uski piche piche et uski selon chale. Mais VICKY veut jouer à sa manière. Cette fois, Vicky a raison. Du point de vue du jeu Vicky >>> Ankita, Iski chakkar mai Vicky Dark Horse banke reh jayega.#MunawarFaruqi #MannaraChopra #Munara pic.twitter.com/Zcpnv7M5pT ? ? Favscombo (@favscombo) 20 octobre 2023

Je pense #AnkitaLokhande ne devrait pas parler à #VickyJain dans le spectacle … Il faudrait le laisser faire ce qu’il veut et jouer à son jeu…. Par ici #VickyJain gagnera #Biggboss17 ??? Ramandeep Kaur (@kraman568) 20 octobre 2023

Il est clair, #AnkitaLokhande chahate hai #VickyJain uski piche piche et uski selon chale. Mais VICKY veut jouer à sa manière. Cette fois, Vicky a raison. Du point de vue du jeu Vicky >>> Ankita, Iski chakkar mai Vicky Dark Horse banke reh jayega.#MunawarFaruqi #MannaraChopra #Munara pic.twitter.com/Zcpnv7M5pT ? ? Favscombo (@favscombo) 20 octobre 2023

Une fille peut faire des crises de colère et irriter, mais un homme n’est pas autorisé à exprimer sa frustration. Je n’ai pas réussi à comprendre la société !! Il était littéralement derrière elle, essayant constamment de la faire rire. #VickyJain https://t.co/tgXOwj9vIf Khushverse (@khushverse) 20 octobre 2023

Le seul problème que j’ai eu avec Vicky était son ton mais Ankita aussi doit comprendre que son mec a de l’intelligence et qu’il veut jouer au jeu, alors laisse-le faire ça ! #AnkitaLokhande #VickyJain #BIGGBOSS17 #BB17surJioCinema Jeevika Singh (@Jeevikas40) 20 octobre 2023

#VickyJain aurait pu être poli envers #AnkitaLokhande même s’il avait raison, le ton et l’humeur étaient mauvais. Rutika (@Rutika2703) 20 octobre 2023

je ne sais pas pourquoi #VickyJain Venu avec #AnkitaLokhande Bhai solo aata à kya mast khelta#BiggBoss17 https://t.co/IV2MZhBh9l SHIVAM ?? (@eternal_shivam2) 20 octobre 2023

#AnkitaLokhande et #VickyJain Nous sommes un joli couple mais parfois on a l’impression qu’Ankita essaie de contrôler Vicky. #BiggBoss17 #BB17 Sumit (@iDopeDude) 20 octobre 2023

#AnkitaLokhande est très contrôlant. N’arrête pas de dire à Vicky « Is se baat mat karo, us se baat mat karo. Aise baat karo, waise baat karo ». Alors que je n’ai jamais vu #VickyJain lui disant de faire les choses à sa manière et bla bla.#BB17 #BiggBoss17 #Grand chef VsAl (@Iam_vsAl) 20 octobre 2023

#AnkitaLokhande fait un drame non désiré avec #VickyJain et je n’aime pas ça..elle devrait comprendre qu’ils sont dans le bigboss pour jouer au jeu..agar attention salut chahiye tha toh gharpe rehti M avec Vicky dans ce combat !#BiggBoss17 #JioCinéma Mayuri !! (@Shubhii25) 20 octobre 2023

je ne pense pas #VickyJain avait tort. #AnkitaLokhande le poussait littéralement depuis 2-3 derniers temps par ses remarques indirectes. C’est pas lui hai toh ghar baitho. Yha jeu khelne aee ho. Le public ko divertissement dene paise lekr to vo kro. Elle devrait comprendre cela. #BiggBoss17 #BB17 Un (@imhereexx) 20 octobre 2023

Regardez cette vidéo d’actualité sur le divertissement ici :

En attendant, demain et après-demain aura lieu le premier Weekend Ka Vaar de Bigg Boss 17. Kriti Sanon et Tiger Shroff feront la promotion Ganapathe et Kangana Ranaut fera la promotion Téjas dans l’émission de Salman Khan.