Bigg Boss 17 : les internautes critiquent Neil Bhatt et Aishwarya Sharma pour avoir continuellement râlé sur Ankita Lokhande et les qualifient de couple incertain

Grand Patron 17: Ankita Lokhande brille dans la série et comment. Ses fans adorent son audace et son drame. Dans le dernier épisode, les téléspectateurs voient comment Neil Bhatt et Aishwarya Sharma se plaignent continuellement d’Ankita après leur combat, où les Manikarnika L’actrice a clairement fait comprendre à Aishwarya qu’elle n’aime pas son ton à son égard et qu’elle ne la trouve pas en sécurité. Ankita et Aishwarya se sont livrées à une dispute au cours de laquelle la première elle-même a fait le premier pas pour enterrer la hache de guerre et a mentionné à quel point elle aime délibérément se tenir à distance d’Ash car ils ont tous les deux le même tempérament et elle ne veut pas se battre. avec elle car ils ont partagé de bons liens au cours des dernières années.

Niel et Aishwarya sont tellement obsédés par Ankita qu’elle n’en parle pas non plus ces couples ennuyeux une fois #AnkitaLokhande #BB17#AnkuHolics #BiggBoss17pic.twitter.com/lPd5XkMLAU ??? (@raj663345) 18 octobre 2023

pas une fois #AnkitaLokhande on le voit parler de n’importe quoi de mal à propos de Neil-Aishwarya… n regardez le couple obsessionnel et peu sûr de lui qui élabore des théories du complot n râlant sur elle n Vicky ; QUAND ILS SONT APPELÉS PAR BB POUR UN RENDEZ-VOUS FREAKING ??#BB17 #BiggBoss17 pic.twitter.com/bsEDmbldbR Rachit (@rachitmehra_2) 18 octobre 2023

Après le combat, Neil et Aishwarya ont été vus en train de parler en mal d’Ankita et Vicky devant Mannara Chopra et Munawar Faruqui. Les téléspectateurs de l’émission sont très mécontents de ce changement soudain de comportement. Plus tard, Neil et Aishwarya ont été vus en train de parler entre eux et ont été critiqués pour leur obsession pour Ankita et mentionnent que l’actrice avait raison de ne pas être sûre d’elle.