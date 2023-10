Bigg Boss 17 : Les candidats bénéficieront-ils de privilèges téléphoniques dans l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss est connu pour son drame, ses controverses et son concept unique consistant à enfermer les candidats dans une maison. L’émission rassemble un groupe diversifié de célébrités qui vivent ensemble sous une surveillance constante. Ils participent à des tâches, font face à des défis et s’engagent dans des dynamiques interpersonnelles. Le spectacle est rempli de rebondissements et de surprises inattendues, gardant le public en haleine tout au long de la saison.