Bigg Boss 17 : l’émission de Salman Khan aura CE thème unique pour la saison et les fans sont ravis

Revue Twitter de Bigg Boss 17 : Les gens attendent avec impatience le spectacle Bigg Boss 17 de Salman Khan. Depuis l’annonce du spectacle, les gens discutent continuellement des candidats et du thème du spectacle. Les créateurs ont partagé la première promo de l’émission sur les réseaux sociaux, dans laquelle Salman Khan est vu sous différents avatars. Dans la promo, Salman est vu non pas dans un mais dans trois avatars. Dans la promo, Bhaijaan dit également que jusqu’à présent, vous n’aviez vu que les yeux de Bigg Boss, mais que maintenant vous verrez son cœur, son cerveau et sa puissance, ce qui signifie que ce sera le concept de cette série. En regardant la promo, on peut deviner que cette fois, quelque chose d’important va définitivement se produire dans Bigg Boss. Laissez-nous vous dire que cette saison de Bigg Boss peut débuter en octobre. Découvrons ce que les gens disent sur Twitter après la sortie de la promo.