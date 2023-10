Bigg Boss 17 : Le vrai côté de Mannara Chopra impressionne le public ; les fans l’appellent « la reine du drame impertinente »

Grand patron 17 c’est le sujet de conversation de la ville maintenant. Le spectacle a commencé le 15 octobre et dès le premier jour, les concurrents ont été très divertissants. C’était incroyable de voir les candidats faire de leur mieux pour faire du spectacle un succès. En parlant des candidats, cette année, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Isha Malviya, Abhishek Kumar, Sunny Arya, Anurag Dhobal, Jigna Vora, Munawar Faruqui, Firoza Khan alias Khanzaadi, Mannara Chopra, Navid Sole, Rinku Dhawan, Arun Srikanth, Sana Raees Khanet Sonia Bansal sont les concurrents.

Mannara Chopra était entrée la première dans la maison. Elle est la cousine de Priyanka Chopra et a réalisé de nombreux films du Sud. Lorsqu’elle est entrée dans la maison, les internautes l’ont trouvée irritante. Mais maintenant, les gens adorent Mannara Chopra.

Mannara Chopra divertit le public

Mannara a été très divertissante dans la maison. Sa jolie équation avec Munawar Faruqui était assez intéressante. On l’a vue donner ses opinions honnêtement et était également assez impertinente. Nous l’avons également vue faire beaucoup de drames et donner des opinions parfaites.

Bigg Boss l’a même appelée, Munawar et Rinku Dhawan, dans la salle de confession et les a appelés ses favoris. Il s’est également amusé avec Mannara et c’était amusant à regarder.

Les fans font l’éloge de Mannara Chopra

Mannara est à la mode sur X (anciennement connu sous le nom de Twitter). Son côté réel et pétillant a conquis les cœurs et c’est une grande histoire dans l’actualité du divertissement en ce moment. Les gens l’appellent impertinente et reine du drame. Elle a également déjà le titre de meilleure artiste de la saison.

L’un des utilisateurs a écrit : « #BiggBoss17 #MannaraChopra est un homme divertissant, un drame impertinent mais qui donne de vraies vibrations. Attendons et regardons. »

#BiggBoss17 #MannaraChopra c'est amusant mec Drame mât, impertinent mais donnant de vraies vibrations Attendons et regardons

Un autre utilisateur a écrit : « OMG Mannara elle-même est une vibeee. Elle va certainement faire vibrer BB17. Elle est mignonne et pleine de divertissement #MannaraChopra #MannaraIsTheBoss #BB17. »

OMG Mannara elle-même est une vibeee ? Elle va définitivement faire vibrer BB17 ? Elle est mignonne et pleine de divertissement ?? #MannaraChopra #MannaraEstLeBoss #BB17

BB bhi pleine d'humeur mai hai avec elle ??? elle est mignonne. Je l'aime bien jusqu'à présent ?? mais Iss chunnu munnu ke chakkar mai phass gayee toh annuler #MannaraChopra #BiggBoss17 #BB17

Le chemin #MannaraChopra a réagi lorsque la fausse Isha a parlé de prendre Abhishek dans son équipe après que les deux ex se soient battus comme des chats et des chiens hier et aujourd'hui si facilement, elle lui a pardonné, c'était hilarant ??? #BiggBoss17

Un aperçu de la vidéo BTS de la promo Bigg Boss 17

Mannara Chopra est déjà en train de devenir l’une des concurrentes les plus fortes de cette saison, n’est-ce pas ?