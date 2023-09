Bigg Boss 17 : Le producteur de Kahaan Hum Kahaan Tum, Sandiip Sikcand, fera-t-il partie de l’émission de Salman Khan ?

Grand chef est sans aucun doute l’une des émissions les plus appréciées. Bigg Boss OTT2 s’est terminé le mois dernier et les fans ont hâte de voir Grand patron 17 maintenant. On a déjà beaucoup parlé de Grand patron 17. Le spectacle était censé commencer la première semaine d’octobre, mais il a été reporté car les créateurs ne voulaient pas faire de compromis avec les TRP. Le spectacle a été poussé en avant à cause de la coupe du monde de cricket.

Maintenant, selon les rapports, Grand patron 17 débutera le 20 octobre. De nombreuses célébrités ont été approchées pour l’émission. Un nouveau nom de la liste des célébrités est de Kahaan Hum Kahaan Tum, Dhai Kilo Prem, Mehendi Hai Rachne Waali producteur Sandiip Sikcand.

Sandiip Sikcand fera-t-il partie de Bigg Boss 17 ?

Sandiip Sikcand a été approché par les créateurs de Grand patron 17 et il est également finalisé en grande partie. Les rapports d’ETimes indiquent que les créateurs avaient également contacté Sandiip Sikcand l’année dernière, mais que les choses n’ont pas fonctionné. Mais cette fois, tout semble positif.

Pour ceux qui ne le connaissent pas, Sandiip Sikcand a également été associé à la série. Il a dirigé la première saison de Grand chef. Il a travaillé en étroite collaboration avec les créateurs et la chaîne. C’est lui qui a ajouté le G supplémentaire dans Bigg Boss.

Sandiip Sikcand a également participé à l’émission en tant que membre du panel et a posé des questions enflammées aux candidats. Pendant Bigg Boss OTT2il était l’un des panélistes de l’émission.

Célébrités approchées pour le spectacle

En parlant des autres célébrités qui ont été approchées, cette année, les créateurs prévoient un thème célibataires contre couples et donc parmi les couples, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, Ankita Lokhande et Vicky Jain, Kanwar Dhillon et Alice Kaushik ont ​​été approchés pour l’émission. .

Parmi les célibataires, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja et d’autres ont été approchés par les créateurs.

Regardez tous les détails de Bigg Boss 17 ici :

Récemment, une photo de Salman Khan est devenue virale alors qu’il tournait pour la promo de Grand patron 17. Il était habillé à la manière d’un chanteur qawwali. Il a été vu portant une kurta et un pyjama orange sorbet. Il a également été rapporté que l’acteur n’animerait pas toute la saison de Grand patron 17 car il sera occupé avec Tigre 3 et son prochain film avec les productions Dharma de Karan Johar sortira sur les écrans à partir de novembre.