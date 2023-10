Bigg Boss 17 : le couple de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, fait une grande entrée ; les fans comparent ce dernier à Ankit Gupta

Bigg Boss 17 a vu l’entrée du premier couple. Neil Bhatt et Aishwarya Sharma sont à l’intérieur de la maison. Alors que certains fans de Ghum Hai Kisikey Pyaar Meiin la trollent toujours sous le nom de Pakhi Didi, le public neutre a apprécié Neil Bhatt et elle. Beaucoup pensent que Neil Bhatt apparaît comme un gars mûr et trié comme Ankit Gupta. Ils sont entrés à l’intérieur avec Navid Sole, personnalité de la télévision et pharmacien. Les fans sentent qu’ils ont tous les deux une merveilleuse alchimie. Même la danse qu’ils faisaient était assez énergique.

Les fans pensent que Neil Bhatt sera dominé par sa femme dans la série. On voit qu’ils se lient avec Navid Sole. Aishwarya Sharma a également chanté une chanson dans l’émission. C’est ainsi que les fans ont réagi en les voyant…

Bigg Boss 17 LiveFeed !! Salman Khan – Qui (Aishwarya Sharma et Neil Bhatt) choisissez-vous le meilleur ?? Navid Sole – Je choisis le gentleman (#NeilBhatt )#MunawarFaruqi #MunawarWarriors #Abhisha #JiyaKiJanta #IshaMalviya Bigg Boss Gossip_ (@BiggBossGossip_) 15 octobre 2023

#Aishwaryasharma #Neilbhatt eentre en tant que 3ème et 4ème concurrent de Bigg Boss 17 Sérieusement parlant, je n’aime pas aishwarya Kkk ma bi bhot faltu combat Karti l’aur ab BB tyo aur bi faltu combat karegi yeh muja paka pata h tyo drame complet hogya Vos premières impressions ?#BiggBoss17 pic.twitter.com/IwJZbZJXBf YuNa_Liiii (@YuNa_Liii) 15 octobre 2023

#NeilBhatt et #Aishwaryasharma et ce troisième mujhe smj me nahi aye zada voyons aage kya hota h filhaal k leye ok ok hai… ??#BB17#BiggBoss17 ??????? (@girl_withoutjob) 15 octobre 2023

Aishwarya Sharma et Neil ont l’air bien aujourd’hui Voyons comment ils se comporteront à l’avenir #AishwaryaSharma#NeilBhatt#BiggBoss17 Pari Surana (@PariSuranaa) 15 octobre 2023

#NeilBhatt sera #AnkitGupta Soutiendra Aish de tout cœur, puis sera finalement éliminé par les autres concurrents car ils détesteront évidemment #AishwaryaSharma et voudra que son soutien disparaisse ! #BiggBoss17 Eishu (@eishuuuuuu) 15 octobre 2023

#AishwaryaSharma et #NeilBhatt les deux sont bons Neil me donne #AnkitGupta vibes et Aishwarya est comme #PriyankaChaharChoudhary …. On dirait qu’elle va tuer #BiggBoss17 Prii (@prii801) 15 octobre 2023

#AishwaryaSharma sera l’un de ces HM pour qui BB sera biaisé Comme nous l’avons vu dans KKK (Fav des créateurs)#NeilBhatt je ne ferai rien dans le spectacle Je ne comprends pas pourquoi ils amènent toujours un couple dans lequel la femme est bavarde et forte et le mâle est calme et faible. Personnalité#BiggBoss17 #Bb17 Ramandeep kaur (@kraman568) 15 octobre 2023

On voit que les gens ont aimé Neil Bhatt et Aishwarya Sharma. La dame était l’une des finalistes de Khatron Ke Khiladi 13. Elle est connue pour être une combattante. C’est un jodi qui nous passionne !