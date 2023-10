Bigg Boss 17 a commencé à être diffusé il y a quelques jours et la série est devenue très intéressante. Lentement et régulièrement, de nouveaux liens se forment au sein de la maison, tandis que de nombreuses divisions se produisent également. Les concurrents se sont cette fois inscrits en couple contre célibataire. Les couples populaires de la ville de Tinsel, Neil Bhatt-Aishwarya Sharma et Ankita Lokhande-Vicky Jain, font partie de l’émission animée par Salman Khan. Le drame a commencé, et cette fois c’est Neil Bhatt contre Vicky Jain. Dans le dernier épisode, vous verrez Neil Bhatt affronter Vicky Jain après qu’ils aient fini par avoir une vive dispute. Et au milieu de la dispute, Neil accuse Vicky de l’avoir touché physiquement, ce qui l’a laissé fulminer. Neil a été vu devenir incontrôlable et se précipiter avec colère vers Vicky, où sa femme et actrice de télévision Aishwarya Sharma a tenté de le calmer mais a échoué dans ses tentatives.