Bigg Boss 17 : La date de lancement de l’émission Salman Khan RÉVÉLÉE ? Cuillère à chaud

L’émission de téléréalité Bigg Boss est devenue synonyme de Salman Khan. Au cours des dernières saisons, le Dabangg Khan a été le visage de la série et ses Weekend Ka Vaars ont été les plus divertissants. Même avec Bigg Boss OTT 2, Salman Khan ajouté le tadka nécessaire. Maintenant, Bigg Boss OTT 2 touche à sa fin. Au cours des neuf prochains jours, les fans apprendraient à connaître le gagnant de l’émission. L’un des concurrents pouvait également se rendre à Grand Patron 17. Quand le spectacle commence-t-il ?

Le mois de lancement de Bigg Boss 17 dévoilé ?

Selon un dernier tweet de GossipTV, la dix-septième saison de l’émission Salman Khan Bigg Boss va être lancée le mois prochain. La date de la première n’a pas encore été partagée, mais l’émission devrait être diffusée le mois prochain. Comme chaque saison, il y a beaucoup d’excitation et de curiosité autour des concurrents de Bigg Boss 17. Il y a un mystère absolu autour de qui va entrer dans la maison controversée. Beaucoup de noms sont évoqués mais il n’y a pas encore de confirmation. Les dernières saisons de la série ont été plutôt réussies. De Sidharth Shukla dans Bigg Boss 13 à Shiv Thakare dans Bigg Boss 16, beaucoup de gens ont acquis une énorme renommée au cours des dernières saisons grâce à cette émission.

En parlant de Bigg Boss OTT 2, Abhishek Malhan alias Fukra Insaan est le premier finaliste confirmé. Il a assuré sa place dans la finale et s’est rapproché un peu plus du trophée. Les autres concurrents qui sont en sécurité cette semaine sont Pooja Bhatt, Elvish Yadav et Bebika Dhurve. Les concurrents en zone de danger sont Jiya Shankar, Avinash Sachdev, Jad Hadid et Manisha Rani. Ce week-end Ka Vaar avec Salman Khan de Bigg Boss OTT 2 va être assez divertissant car de nombreux événements se sont déroulés dans la maison. D’Abhishek Malhan abusant à Pooja Bhatt pleurant – il reste à voir qui sera scolarisé par Salman Khan ce week-end.