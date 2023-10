Bigg Boss 17 : la co-star d’Anupamaa de Rupali Ganguly fera-t-elle partie de la série Salman Khan ?

Grand patron 17 est l’émission de téléréalité la plus attendue du moment. Il reçoit une bonne réponse du public avant même de commencer. Le show débutera le 15 octobre et les fans en parlent déjà sur les réseaux sociaux. La promo Bigg Boss 17 est sortie récemment et cette fois, nous verrons à nouveau un nouveau concept. Conformément à la promo, les candidats seront répartis selon le concept Dil, Dimaag et Dum.

De nombreux noms de célébrités circulent sur Internet. Selon les rapports, Ankita Lokhande et Vicky Jain, Aishwarya Sharma et Neil Bhatt, Kanwar Dhillon, Shailesh Lodha, Jennifer Mistry Bansiwal, Divyanka Tripathi Dahiya, Monika Bhadoriya, Manisha Rani, Pooja Bhatt, Sumedh Mudgalkar, Mallika Singh, Arjit Taneja, Sandiip Sikcand. , Jay Soni et d’autres ont été approchés pour Bigg Boss 17.

Sagar Parekh va-t-il entrer dans Bigg Boss 17 ?

Aujourd’hui, un nouveau nom s’est présenté. Selon les rapports, Rupali Gangulyc’est Anupamaa la co-star rejoint la série. Oui, nous parlons de Sagar Parekha alias Samar. Selon les rapports d’IWMBuzz, Sagar fait parler de lui en ce moment et c’est pourquoi les créateurs de Bigg Boss 17 l’ont approché.

La source a partagé : « Sagar est considéré comme un candidat probable pour Bigg Boss 17. Il est vrai que le jeune acteur qui vient de sortir de la série Anupamaa est en pourparlers pour Bigg Boss 17. »

Cependant, Sagar n’a rien partagé sur Bigg Boss 17. Récemment, Rupali Ganguly a partagé une note touchante pour Sagar après leur dernière scène. Elle l’a félicité pour sa performance dans la scène dernière et a expliqué à quel point il était épuisant émotionnellement de jouer de telles scènes.

Sagar a également répondu au message de Rupali et a écrit : « Mon cœur est rempli, je me souviens de mon premier jour sur le tournage où vous m’avez accueilli avec un câlin chaleureux et serré… en disant « bienvenue à l’enfant Anupamaa.! » et juste après mon premier cliché qui était toute une séquence de danse, j’ai remarqué que vous m’applaudissiez et vous encourageiez.. ! Ce jour-là, un lien a été créé qui en un rien de temps n’a fait que se renforcer.. ! J’ai tellement appris de vous et de toute l’équipe d’Anupamaa qui est souvent la MEILLEURE. ..! Et maintenant, je peux dire avec fierté que j’ai appris des meilleurs..! »

Il a en outre mentionné qu’il avait toujours pensé qu’il ne devait décevoir personne et faire croire à tout le monde qu’il était leur Samar. Il a remercié Rupali de l’avoir traité comme son fils. Il a également remercié Rajan Shahi de lui avoir donné ce personnage.