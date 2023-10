L’épisode de ce soir de Grand Patron 17 était le plus chaotique jusqu’à présent. Le combat opposait deux individus et le reste des colocataires les rejoignit et changea tout le cours du combat. Tout a commencé avec Khanzaadi alias Firoza Khan et Abhishek Kumar mais ça s’est terminé par Vicky Jain, Anurag Dobhal et Neil Bhatt. Cela ressemblait littéralement à un combat violent entre les colocataires. Deux choses étaient les plus choquantes dans ce combat inutile. Voici ce qui s’est réellement passé…

Dernière mise à jour de Bigg Boss 17 : Khanzaadi accuse Abhishek Kumar d’agression physique

Abhishek Kumar dormait car il ne voulait pas prêter attention à Isha Malviya qui venait lui parler. Quand Isha est partie, Khanzaadi a commencé à lui parler. Abhishek s’est excusé pour son comportement avec elle. Mais Khanzaadi lui a dit qu’il avait tort. Abhishek a également affirmé qu’elle avait tort de qualifier Isha de laide. Khanzaadi a perdu la tête car elle ne voulait plus parler du même sujet. Abhishek lui dit qu’il réagirait de la même manière même si c’était quelqu’un d’autre. Cependant, Khanzaadi a commencé à se comporter très grossièrement avec Abhishek, ce qui lui a fait perdre son sang-froid. Bientôt, toute la maison s’est rassemblée dans la salle Dum où la bagarre a eu lieu. Khanzaadi demande à Abhishek de se taire et ce dernier répond du même genre. Khanzaadi dit à Bigg Boss qu’Abhishek est mentalement malade et lui demande de l’envoyer chez le médecin. Leur dispute ne semble pas s’arrêter quand, à l’improviste, Khanzaadi l’accuse de l’avoir agressée. Elle prétend qu’elle dormait et Abhishek est venu et l’a agressée. C’est vraiment très choquant puisque rien de tel ne s’est produit. Khanzaadi a même été vu en train de provoquer Abhishek pour une altercation physique.

Ankita Lokhande perd le sang-froid de Khanzaadi dans Bigg Boss 17

Ankita Lokhande avait l’impression que Khanzaadi mentait puisque Abhishek lui parlait de l’autre côté de la pièce. Elle a demandé à Khanzaadi de parler gentiment et de clarifier les choses. Cependant, Khanzaadi lui demande de ne pas intervenir. Ankita s’est mise en colère contre les fausses accusations et voulait que Khanzaadi comprenne l’impact de ses paroles. Mais cela ne fait que s’aggraver. Soniya Bansal fait sortir Khanzaadi de la maison pour éviter de nouveaux combats. Quand Ankita le suit, Khanzaadi met encore une fois Ankita en colère en lui disant qu’elle ne peut pas faire de séries télévisées. Ankita perd complètement son sang-froid et s’en prend à Khanzaadi tandis que cette dernière se défend en disant qu’elle voulait dire qu’elle ne peut pas faire de drame comme les acteurs de télévision. Ankita l’a réprimandée pour s’être tenue sur la plateforme de la plus grande émission de télé-réalité et en avoir parlé de manière désobligeante. Ankita s’est sentie attaquée puisqu’elle est elle-même une star de la télévision populaire. Les paroles de Khanzaadi sont sorties comme si elle attaquait les stars de la télévision de l’émission. Les choses n’ont cessé de dégénérer par la suite.

La maison a maintenant été divisée en deux parties, Ankita, Vicky et d’autres stars de la télévision et de Bollywood et d’autre part, Neil Bhatt, Aishwarya Sharma, Anurag Dobhal, Sunny Tehelka et Arun Mahashetty.