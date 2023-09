Bigg Boss 17 : Kanwar Dhillon sera dans l’émission de Salman Khan sans son amoureuse Alice Kaushik

Grand Patron 17 les créateurs rassemblent un formidable ensemble de candidats pour continuer Salman Khan montrer. Nous verrons des couples, des candidats célibataires et des célébrités du monde de la musique et de la création de contenu numérique. Selon la rumeur, le couple Kanwar Dhillon et Alice Kaushik de Pandya Store serait l’un des couples de l’émission de Salman Khan. Il semble que le beau gosse fera une entrée solo dans la série. Kanwar Dhillon a un grand nombre de fans et pourrait aller loin s’il joue un bon match. Il a une belle personnalité qui séduira les gens. On suppose qu’Alice Kaushik a décidé de laisser tomber.

Début du tournage promotionnel pour Bigg Boss 17

Selon Gossips TV, Isha Malviya et Kanwar Dhillon sont parmi les premiers à tourner pour Bigg Boss 17. L’actrice est connue sous le nom de Jasmine d’Udaariyaan. Son ex-petit ami Abhishek Kumar est également censé participer à la série. Isha Malviya a une base de fans importante à l’extérieur.

Cette saison, nous avons trois couples issus du monde de la télé. Il est confirmé qu’Ankita Lokhande et Vicky Jain entrent à l’intérieur. Aishwarya Sharma est également confirmée mais Neil Bhatt semble un peu dubitatif. On lui a également proposé Jhalak Dikhhlaa Jaa 11. C’est un bon danseur, donc il pourrait s’y mettre. YouTuber Armaan Malik et sa femme Payal et d’autres jodi numériques Vivek Choudhary et Khushi sont également censés participer à l’émission de Salman Khan.

La dernière saison de Bigg Boss 16 a été la plus réussie après Bigg Boss 13. La chaîne veut faire mouche avec celle-ci. Salman Khan sera de retour en tant qu’hôte très apprécié.