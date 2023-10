En deux semaines, de nombreux drames se sont produits à l’intérieur du Grand Patron 17 maison. Aujourd’hui a été l’un des jours les plus dramatiques. Candidat joker Samart Jurel a marqué son entrée dans la maison Bigg Boss 17. On dit qu’il est le petit ami actuel d’Isha Malviya. Son ex-petit ami Abhishek Kumar est déjà à l’intérieur de la maison. Leur équation a suffisamment dérouté le public car Abhishek dit ouvertement qu’il l’aime bien mais Isha dit qu’ils sont amis. Avec l’entrée de Samarth Jurel, Bigg Boss apporte une nouvelle tournure. Dans l’épisode d’aujourd’hui, nous avons vu qu’Abhishek Kumar s’est effondré et qu’Isha Malviya a pris une décision choquante.

Isha Malviya choisit Abhishek Kumar plutôt que Samarth Jurel

Alors que Samarth Jurel faisait son entrée, Bigg Boss a demandé à Isha si elle souhaitait garder Samarth dans la maison Dil avec elle ou si elle opterait pour Abhishek Kumar. Bien qu’Abhishek l’ait poussée à choisir Samarth, Isha a choisi de manière choquante d’être avec Abhishek dans la maison de Dil. Désormais, Samarth Jurel doit rester dans la maison de Dam. Alors que le trio entrait dans la maison, Isha Malviya a demandé à Samarth pourquoi il avait dit qu’il était son petit ami. Elle n’était pas disposée à accepter qu’ils soient en couple. Cependant, plus tard, nous voyons qu’Isha avoue qu’elle ne pouvait pas l’accepter car elle était choquée.

Désormais, les internautes sont tous divisés sur ce drame. Beaucoup sont amoureux et se sentent désolés pour Abhishek Kumar. Les internautes pensent qu’en choisissant Abhishek plutôt que Samarth pour être dans la maison de Dil, Isha donne de faux espoirs à Abhishek Kumar. D’un autre côté, de nombreux internautes sympathisent avec Isha Malviya. L’ensemble du drame a pris le pas sur l’actualité du divertissement.

Découvrez ci-dessous les tweets des fans à propos d’Isha Malviya :

Isha n’aurait pas dû choisir Abhishek plutôt que son petit ami. Elle lui donne de faux espoirs, cela va lui faire encore plus de mal !! #AbhishekKumar #IshaMalviya #bb17 #mannarachopra #MunawarFaruqui pic.twitter.com/e2IEvhkHAV ?????? (@its_Aaliya_) 28 octobre 2023

Pas son fan mais les gens qui la nomment Est-ce que ça va si ton partenaire révèle ta relation devant le monde entier, devant ta famille sans ton consentement, même quand tu n’as que 19 ans ? C’est un choix entre les deux mais il est soudainement venu et a révélé ce qui n’allait pas. #IshaMalviya #BiggBoss17 pic.twitter.com/jb8BBroHIv K ?? (@kai__ira) 28 octobre 2023

Du coup, Après 2 semaines, je suis dans le Support pour #AbhishekKumar en cette saison #BiggBoss17. Il peut être agressif ou trop émotif, mais il est réel et intrépide parmi tous. Et garder le public engagé devant les écrans dès maintenant. Son angle d’amour avec #IshaMalviya maintient le spectacle en vie. pic.twitter.com/bPmNqHyFuq Béni (@courage_doggo) 28 octobre 2023

Regardez la vidéo de Bigg Boss 17 ci-dessous :

De nombreuses célébrités comme Rajiv Adatia, Ankit Gupta et bien d’autres se sont désormais prononcées en faveur d’Abhishek Kumar. La maison Bigg Boss 17 est actuellement sous le choc de tout le drame. Abhishek Kumar traverse une période difficile comme l’a prévenu Salman Khan lors du week-end Ka Vaar.