Bigg Boss 17 : Isha Malviya laisse tomber un GROS INDICE de faire partie de l’émission de Salman Khan ?

Bigg Boss 17 est la série dont tout le monde parle. Salman Khan sera de retour avec son nouveau groupe de candidats à la télévision à partir du 15 octobre 2023. Cette fois, nous aurons des couples contre des célibataires dans l’émission qui semble énormément inspirée de Splitsvilla et Roadies. L’un des candidats dont le nom circule est Isha Malviya. Son titre de gloire est l’émission Udaariyaan où elle a joué le rôle de Jasmine. Elle a fait un excellent travail dans le personnage de vampish et compte de nombreux fans. Le nom d’Isha Malviya circule depuis longtemps. Elle a amené Bappa à la maison et a recherché des bénédictions spéciales.

Isha Malviya fait partie du Bigg Boss 17 de Salman Khan

Elle a raconté une histoire dans laquelle elle remerciait le Seigneur Ganesha d’être toujours à ses côtés. Isha Malviya a dit qu’elle aurait le plus besoin des bénédictions du Seigneur pour les prochains jours de sa vie. Les fans ont l’impression qu’elle participe effectivement à l’émission de Salman Khan. Elle sera l’une des plus jeunes candidates si elle participe.

Les fans ont supposé qu’elle participerait effectivement à l’émission de Salman Khan. Ils ont également dit qu’elle était trop jeune et innocente pour survivre à une série difficile comme Bigg Boss 17. Cette saison sera dramatique à un autre niveau.

Détails du Bigg Boss 17 de Salman Khan

Ankita Lokhande et Vicky Jain font partie des couples confirmés de la saison. Les YouTubers Armaan Malik-Payal Malik ainsi que Vivek et Khushi Choudhary participeront également à l’émission. Il y a aussi du buzz autour d’Aishwarya Sharma et de Neil Bhatt. Cependant, il y a des chances que Neil aille à Jhalak Dikhhlaa Jaa étant donné qu’il est un bon danseur. Il semble que Nyra Banerjee sera également sur Bigg Boss 17. Plus tôt, il a été dit que Twinkle Arora ferait également la série.