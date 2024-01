Bigg Boss 17 : Isha Malviya éliminée avant la finale ; Ankita et Vicky en sécurité

Bigg Boss 17 : Isha Malviya est la dernière célébrité à être éliminée de la maison Bigg Boss. Elle faisait partie des candidats nominés, aux côtés d’Ankita Lokhande et Vicky Jain, lors de l’épisode Weekend Ka Vaar. Elle a été éliminée après avoir reçu de faibles votes suite à la tâche de torréfaction. A lire aussi : Anil Kapoor fait la promotion de Fighter lors du week-end Bigg Boss 17 Ka Vaar

Isha Malviya quitte Bigg Boss

Isha Malviya a été éliminée de Bigg Boss 17.

Isha a été nominée par l’équipe A aux côtés d’Ankita Lokhande, Vicky et Ayesha Khan. Ankita et Vicky ont eu les larmes aux yeux lors de l’annonce de l’élimination. Abhishek Kumar a été vu en train d’essuyer ses larmes après l’annonce du nom d’Isha.

En réaction à l’expulsion d’Isha, beaucoup ont exprimé leur déception car ils pensaient qu’elle était l’une des candidates les plus fortes de Bigg Boss 17. Un utilisateur a écrit sur X, anciennement connu sous le nom de Twitter, « Bechari (pauvre) Isha ».

“Les larmes dans les yeux de Vicky disent tout, il la considérait comme sa propre fille”, a ajouté quelqu’un à propos de la réaction de Vicky Jain au départ d’Isha de la série. Un autre a posté : « Munawar gagne. »

Week-end Ka Vaar

Le week-end Ka Vaar de cette semaine a vu Anil Kapoor comme invité spécial. Il a été vu chanter, danser et interagir avec les candidats tout en faisant la promotion de son prochain film Fighter. Anil a déclaré que son film, réalisé par Siddharth Anand, est un hommage à tous les soldats qui se battent pour le pays. L’artiste d’action aérienne met en vedette Hrithik Roshan et Deepika Padukone aux côtés d’Anil en tête. Fighter sortira en salles à la veille du Jour de la République, le 25 janvier.

Alors que Salman et Anil interagissaient avec tout le monde dans la maison Bigg Boss, Munawar Faruqui a ensuite dédié un shayari à l’acteur Fighter. Il comprenait ses titres de films comme Welcome et Ram Lakhan. Anil a gracieusement remercié Munawar pour sa créativité.

Grand Patron 17

Isha était la candidate wildcard de cette saison. Auparavant, Ayesha avait été expulsée de la maison. Pour le tour final, Ankita Lokhande, Vicky Jain, Munawar Faruqui, Mannara Chopra, Abhishek Kumar et Arun Mashettey seront vus. La finale de Bigg Boss 17 n’est que dans une semaine, comme Salman l’a dit dans l’émission.

