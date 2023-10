Il y a beaucoup de drames qui se déroulent à l’intérieur Salman Khanc’est Grand Patron 17 maison. Abhishek Kumar et Isha MalviyaLa relation de a été un sujet de discussion. Les deux célébrités se fréquenteraient apparemment. Abhishek Kumar a accepté qu’il ait toujours des sentiments pour Isha, cependant, la dame ne veut pas lui rendre la pareille. Abhishek est devenu assez jaloux du fait qu’Isha soit proche Munawar Faruqui. À ce tadka s’ajoute l’entrée de Udaariyan acteur Samart Jurel en tant que candidat wild card.

Isha Malviya a-t-elle nié être en couple avec Samarth Jurel ?

Dans la vidéo promo de Bigg Boss 17, Samart Jurel a déclaré qu’il était avec Isha Malviya depuis un an et qu’ils étaient heureux ensemble. Il a en quelque sorte confirmé qu’ils étaient en couple. Cependant, une vidéo d’Isha de la maison Bigg Boss 17 est devenue virale sur les réseaux sociaux, affirmant qu’elle ne sort avec personne. C’est Abhishek Kumar qui révèle qu’elle a quelqu’un à l’extérieur de la maison mais Isha dit « Koi nahi hai ». Puis elle dit que si elle avait été avec quelqu’un, elle ne le cacherait pas. À ce sujet, Abhishek rétorque en disant qu’elle a gardé leur relation secrète. Toute cette discussion se déroulait avec Ankita Lokhande. Isha Malviya se met alors en colère contre Abhishek Kumar lorsqu’il dit que son partenaire n’acceptera pas qu’elle et lui fassent des Vlogs ensemble. La vidéo est devenue virale dans l’actualité du divertissement.

Regardez la vidéo d’Isha Malviya ci-dessous :

Des images choquantes de #IshaMalviya niant carrément qu’elle n’a pas de petit ami ou d’intérêt amoureux en dehors du #BiggBoss17 maison. Même après #AbhishekKumar laisse entendre qu’elle doit avoir quelqu’un à l’extérieur ; elle se met en colère et lui dit “Koi nahi hain yaar Mera bahar”. Maintenant pic.twitter.com/pRLtIraXWj Jen ? (@DsouzaJennifer) 27 octobre 2023

Maintenant, Samarth Jurel va bientôt entrer dans la maison. Gageons que son entrée va changer pas mal d’équations à l’intérieur de la maison. Le triangle entre Isha Malviya, Abhishek Kumar et Samarth Jurel serait intéressant à observer. Outre Samarth, Manasvi Mamgai va également entrer dans la maison en tant que candidat wildcard.

Regardez la vidéo de Bigg Boss 17 ci-dessous :

Tout sur le week-end Ka Vaar

Pendant ce temps, dans le week-end Ka Vaar d’aujourd’hui avec Salman Khan, nous voyons l’animateur critiquer Vicky Jain pour son comportement avec Ankita Lokhande. Abhishek Kumar fait également face à la colère de Salman Khan pour avoir déclenché Mannara Chopra.