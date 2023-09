Bigg Boss 17 : Des créateurs approchent deux chanteurs pendjabi pour le spectacle ? Découvrez les noms

Bigg Boss a un énorme fandom au Pendjab. En fait, le spectacle attire des chanteurs/danseurs régionaux locaux depuis quelques saisons. Les candidats les plus célèbres du Pendjab jusqu’à présent ont été Shehnaaz Gill et Himanshi Khurrana. Les deux filles avaient une histoire passée, ce qui ajoutait encore plus de masala au spectacle. Shehnaaz Gill est l’une des concurrentes de Bigg Boss les plus appréciées de l’histoire du jeu. Les deux filles ont reçu beaucoup d’attention de la part de Bigg Boss. Ils ont également vécu un parcours similaire, SidNaaz et AsManshi devenant les deux hashtags tendances de Bigg Boss 13. Il semble que les créateurs aient approché deux chanteurs punjabi pour l’émission de Salman Khan.

Karan Sehmbi sur Bigg Boss 17

Selon certaines informations, Karan Sehmbi pourrait participer au Bigg Boss 17 de Salman Khan. Il est un chanteur et compositeur indépendant de l’État du Pendjab. Karan Sehmbi a l’air plutôt bien et peut être un régal pour les yeux dans la série. Voici un aperçu de sa photo…

L’autre chanteur dont le nom circule est celui de Kay Vee Singh. Il est également musicien indépendant. Le nom de Kay Vee Singh a été signalé avec celui de Karan Sehmbi. L’année dernière, le rappeur MC Stan a attiré un tout nouveau public au spectacle. D’ailleurs, le nom d’Essjay (chanteur Saksham Jain) circule également.

Bigg Boss 17 : Emiway Bantai fait-elle le show de Salman Khan ?

Il y a aussi des rumeurs selon lesquelles les créateurs auraient demandé à Emiway Bantai de participer à l’émission. Il est l’un des meilleurs rappeurs du pays. Nous pouvons voir à quel point Dino James se porte bien sur Khatron Ke Khiladi 13. Emiway Bantai est un membre populaire de la communauté hip hop desi. MC Stan et lui se sont rôtis récemment.

Le Bigg Boss 17 de Salman Khan va-t-il commencer tard ?

On dit que Bigg Boss 17 démarrera plus tard que d’habitude. Cela est dû à la Coupe du monde de cricket ICC 2023. Les matches de championnat se déroulent jusqu’au 19 octobre. Alors que l’Inde joue des matchs importants qui se déroulent de jour comme de nuit, les TRP de chaque spectacle en souffriront. Les créateurs ont décidé de reporter le tout au 20 octobre 2023.