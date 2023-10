Bigg Boss 17 : Combien Salman Khan facture-t-il pour accueillir la nouvelle saison ?

Le compte à rebours a commencé pour la grande première de Bigg Boss 17, l’émission de téléréalité la plus populaire et la plus controversée de la télévision indienne. L’émission, animée par la superstar Salman Khan, débutera le 14 octobre sur Colors TV, et les fans attendent avec impatience de voir quel drame et quel divertissement elle apportera cette année.

Mais avant que le spectacle ne commence, il y a une question qui préoccupe tout le monde : combien Salman Khan est-il payé pour accueillir Bigg Boss 17 ? Eh bien, la réponse pourrait vous choquer ! Alors, « dil thaam ke baithiye ».

Selon des sources de l’industrie, Salman Khan facture un énorme crore de Rs 12 par semaine pour animer l’émission, ce qui signifie qu’il gagnera 6 crore de Rs par épisode. Ce n’est pas tout. Si l’émission dure sa durée habituelle d’environ quatre mois, Salman Khan pourrait finir par empocher un incroyable crore de Rs 200 pour toute la saison. Oui, vous avez bien entendu! Laga jhatka?

Cependant, il n’y a pas de mot officiel des réalisateurs ou de l’acteur lui-même sur sa rémunération, alors prenez cette information avec des pincettes. Salman Khan est associé à Bigg Boss depuis sa quatrième saison en 2010 et fait désormais partie intégrante de la série. Son charisme, son esprit et son style lui ont valu des millions de fans et ont fait grimper les audiences de la série. Il est sans aucun doute l’un des animateurs de télévision les mieux payés en Inde, et ses honoraires n’ont cessé d’augmenter au fil des ans.

Voici une liste du montant facturé par Salman Khan par épisode pour héberger les saisons précédentes de Bigg Boss selon divers rapports.

– Saison 4 à 6 : Rs 2,5 crore

– Saison 7 : Rs 5 crore

– Saison 8 : Rs 5,5 crore

– Saison 9 : Rs 7-8 crore

– Saison 10 : Rs 8 crore

– Saison 11 : Rs 11 crore

– Saison 12 : Rs 12-14 crore

– Saison 13 : Rs 15,50 crore

– Saison 14 : Rs 25 crore