Bigg Boss 17 Big Fight : Ankita Lokhande dit à Aishwarya Sharma de faire attention à son ton et la qualifie d’incertaine

Grand Patron 17: Ankita Lokhande et Aishwarya Sharma sont devenus les premiers concurrents de la maison à se livrer à une grande bagarre. Dans les dernières images des mises à jour en direct de l’émission, vous pouvez voir comment Ankita et Aishwarya ont des disputes houleuses, où le Pavitra Rishta On voit l’actrice la qualifier d’incertaine et faire attention à son ton tout en la prenant. Aishwarya réagit de manière très sarcastique aux affirmations d’Ankita et lui explique pourquoi elle ne serait pas en sécurité. Regardez la vidéo d’un énorme combat entre Ankita Lokhande et Aishwarya Sharma à l’intérieur de la maison Bigg Boss 17.

Les fans estiment que les différences ont commencé après qu’Akita Lokhande ait nommé Neil Bhatt éliminé de la maison.

Seule Ankita a joué intelligemment ici et n’a pas suivi le bhed-chaal, sinon tous les autres membres du makaan 1 ont ciblé Mannara ??#AnkitaLokhande #BiggBoss17 #BB17 pic.twitter.com/SRpkfu95Q9 ????? (@starboyeye) 18 octobre 2023

Dans la même vidéo, vous pouvez voir Neil Bhatt interférant et demandant à Ankita pourquoi Aishwarya ne serait pas sûre d’elle. Ankita dit qu’elle a ressenti une ambiance étrange de la part d’Aishwarya et qu’elle a donc gardé ses distances avec elle. Ankita ajoute même qu’elle et Aishwarya ont la même personnalité, c’est pourquoi elle essaie d’avoir moins de conversation avec elle. Ankita et Aishwarya mettent fin à leur dispute plus tard et sont vues en train de s’embrasser, mais les internautes estiment que ce n’est que le début et ils prédisent qu’Ankita et Aishwarya seront les plus grandes rivales de la maison.

Plus tard, vous voyez Aishwarya et Neil râler sur Ankita et Vicky sur la façon dont ils se sont tous deux trompés pour les déclencher, mais ils n’ont pas perdu leur calme. Restez à l’écoute pour plus de nouvelles sur le divertissement.