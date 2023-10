Bigg Boss 17 : Archana Gautam claque Abhishek Singh et Isha Malviya ; les traite de faux et de menteurs

Grand patron 17 a commencé à plein régime, et les deux prétendants à l’émission ont fait le plus de bruit en une journée : Abhishek Singh et Isha Malviya. Leur double personnalité est quelque chose que le public ne peut pas digérer et a exprimé sa déception, les qualifiant de trop préparés. Et maintenant Bigg Boss 16fje suis Archana Gautam est sorti et critique fortement le couple Udaariyaan et les traite de faux et de menteurs. Archana a partagé la vidéo d’elle sans révéler son visage et a dénoncé Abhishek, affirmant qu’il était un menteur.

Archana a affirmé qu’Abhishek lui avait dit qu’Isha viendrait au spectacle. Et maintenant, dans la maison, on le voit parler du fait qu’il n’était pas au courant de la participation d’Isha dans la maison. Archana a même révélé qu’Abhishek Singh lui avait fait part de son intention d’être dans la maison et qu’il prévoyait de se battre avec Isha au début et qu’il l’aimerait enfin et comment les gens verraient ses différentes nuances. En effet, c’est choquant si c’est vrai. Archana a qualifié Abhishek de grand repaire, et Isha et lui étaient faux.

Abhishek Singh a été vu devenir agressif et se battre sans aucune raison avec Mannara Chopra après avoir dit que sa chambre avait été décidée par Grand chef et il a refusé, et plus tard, elle a dit que ce serait stupide de sa part s’il réagissait à certaines choses sans en être pleinement conscient, et en retour, il l’a traitée de stupide aussi. Plus tard, Isha a été vue demandant à Abhishek si elle pouvait échanger la chambre et le lit avec Mannara, ce à quoi il a refusé et a également commencé à avoir une vive dispute avec elle. En effet, Abhishek est trop désespéré et il devrait rester calme. Restez à l’écoute de BollywoodLife pour plus d’actualités sur le divertissement.